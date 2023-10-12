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台中14期豪宅區現「2房2衛16坪」怎麼塞不擠？引熱議

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中14期「天鉅之翼」規劃2房2衛雙陽台，換算室內約18坪，善用中島等省空間。記者趙容萱／攝影
台中14期「天鉅之翼」規劃2房2衛雙陽台，換算室內約18坪，善用中島等省空間。記者趙容萱／攝影

台中市北屯區14期重劃區全區低密度、高綠覆，吸引建商搶進推出豪宅建案，房價跟著水漲船高，不過近期有建商推出小坪數25.5坪搶市，換算室內坪約16坪要擠「2房2衛雙陽台」，並且「挑戰14期地板價」，坪效極致化引熱議。

房仲觀察，台中14期重劃區低密度、高綠覆，占地404公頃，為七期重劃區新市政中心的3.7倍大，鄰近台74線中彰快速道路，擁有台中洲際棒球場、巨蛋園區、漢神洲際購物中心、統一集團太子置地廣場等建設利多。

房仲分析，台中14期重劃區鄰近水湳經貿園區、11期崇德生活圈，宜居特性吸引品牌建商推案，成為台中房市一級戰區，地價、房價跟著水漲船高，目前14期最高單價為「THE 精銳」，次頂樓19樓總面積40.19坪、含車位總價2293萬元，拆算車位單價73.61萬元，躍上「7字頭」。

天鉅建設銷售副總曾景烽說，14期擁有台中洲際棒球場、巨蛋園區、漢神洲際購物中心、統一集團太子置地廣場等建設利多，新案「天鉅之翼」基地正對衛道中學，規劃單層4併、25.5坪2房2衛雙陽台格局，含車位總價1438萬元起，挑戰14期地板價。

曾景烽觀察，「天鉅之翼」買家七成為自住客，中科科技族占了成，比較特別的是，一般房市2房產品多為2房1衛，該案邀請建築師蔡韋丞，推出的25.5坪、2房2衛雙陽台格局產品，換算室內空間約18坪，開案1.5個月，已吸引元超過100組顧客預約賞屋。

他說明，在有限的面積下，客廳寬度有2米，善用中島沿著牆面規劃，可以做為廚房檯面延伸，兼具收納功能，不僅可以活用畸零空間，還能大省過道動線空間，餐廳、客廳到房間的動線縮短，讓坪效極致化。

台中14期「天鉅之翼」推出2房2衛雙陽台產品，吸引民眾預約賞屋。記者趙容萱／攝影
台中14期「天鉅之翼」推出2房2衛雙陽台產品，吸引民眾預約賞屋。記者趙容萱／攝影

重劃區 陽台 台中市

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