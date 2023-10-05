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買氣涼了！928檔推案旺季帶動案場人氣走高 但自住客不買單

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年9月分數46.5分，分數較8月（43分）增加3.5分，對應燈號依然為綠燈，已「連十綠」。風向球六大構成項目呈現「三升、三平」，其中預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數分數上升，待售建案個數、議價率、成交組數分數持平。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，以傳統旺季標準來看，928檔初期，北台灣整體市況表現普通，直接原因包括雙北市區新案開價續攀高、總價門檻過高讓買方縮手，將目光轉往相對低價區，間接原因則有9月下旬遇周末補班、連假出國潮等。

邁入傳統旺季928檔期，9月預售屋推案量約8百億元，供給量與去年同期相當。大台北單一案量逾15億元以上的指標案，有台北市-松山「勤美璞真-城仰」、萬華「漢寶西門綻」；新北市-三重「惠大國際科技總部」、新莊「嘉學」及「蒲陽富都心」等，淡水則有「嘉潤家泰氧の森」、「萬企君品-厚德區」、「佳瑞向上」、「伊豆莊園」等案公開。

桃竹地區預售屋單一案量逾15億元以上的指標案，為桃園市-中壢「大清城双」、龜山「鴻築玥」及「富宇天玥」、大園「璟都未來城」、楊梅「月沐青2」；新竹縣-竹北「椰林大於」及「鴻磬」、新豐「遠傳丰景」等案。

指標建案進場下，9月完工釋出的新成屋戶數逼近7百戶，使構項分數來到近一年高點，單一案量逾15億元以上的指標建案有基隆市-安樂「幸大新東區」、新北市-板橋「君麟」、泰山「鵬程豐翠」等。

9月住展風向球追蹤的指標建案平均來客組數約為25組，月增6.38％。9月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.3組，月減8％。至於北台灣線上待售住宅建案數，9月約1,174個、月增約1％，因增幅不大，新建案議價率下滑至10.73％。

高房價、低議價空間的現況，讓消費者陸續轉往房價水準較低的區域找新房，使郊區新建案市場表現普遍優於市區，如雙北僅個案表現，新北林口、桃園龜山A7等區，持續以相對低單、總價條件，吸引雙北買盤。

成采錡表示，雖說新北、桃園房市熱區近期買氣依舊穩定，但在台北建案單周零成交牽累下，9月成交組數分數僅持平。也因市場買盤有限，近期區域市況越冷清，「贏家通吃」的現象越明顯，即指標案吸走區域來人及買氣，衝擊周邊建案銷況。

建案 預售屋

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