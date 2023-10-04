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KKday 旗下 rezio 預訂系統 兩大日台超人氣觀光景點相繼導入 rezio

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
和平島公園的假日入園人潮。rezio提供
和平島公園的假日入園人潮。rezio提供

KKday旗下rezio預訂系統今(4)日宣布，兩大日本台灣超人氣觀光景點「日光東照宮」、「和平島地質公園」相繼導入rezio，完成數位服務升級，並藉由rezio一站式的預訂服務，強化線上銷售、門票預訂管理、拓展多語系購票頁面，全面提升國際旅客的服務量能。

「日光東照宮」位於日本栃木縣日光市，主要供奉德川家康、擁有超過400年歷史，為日光神社寺院中極具代表性的神社，更被聯合國教科文組織列為世界遺產，每年都吸引絡繹不絕的海內外遊客造訪。為了提升旅客服務品質及營運效率，日光東照宮決定首次導入電子化門票預訂系統、邁出數位轉型的一大步，並與來自台灣KKday的rezio團隊合作。

日光東照宮表示，目前已於KKday主站上架17種語言的線上門票商品頁，方便海內外遊客預先購票，有效緩解現場排隊的擁擠人潮，另園區幅員遼闊，各方向入口也將同步使用rezio預訂系統的門票核銷功能，進行即時預訂管理、提升結帳效率，並藉由旅客數據分析與整合性資訊報表，優化園區各方面的日常營運與行銷策略。rezio則分享，日光東照宮是台灣旅客赴日旅遊必訪的人氣景點之一，很榮幸能與這個頗負盛名的國際級景點合作，未來也將持續助力日光東照宮與日光周邊景點進行數位轉型。

此外，提倡永續旅遊的北台灣熱門景點「和平島地質公園」，也於日前導入rezio預訂系統，包含線上預訂網頁、線下自助售票機、入園閘門、桌上型出票裝置等。園方表示，由於園區腹地廣大，面對持續增加的入園人數以及票種多元化，希望滿足旅客對於數位服務的需求。採用rezio後，旅客可以在官網或線下自助售票機購票，即買即用、大幅縮短假日排隊現場買票的時間，不僅有效提升旅客滿意度，還減輕了現場工作人員負擔。未來也希望透過rezio線上系統及現場設備的串聯，提高遊客使用電子票證的意願，達成減碳少紙化的目的。

rezio補充，目前已與許多海內外知名的大型旅遊景區合作，解封後在日本市場更大有斬獲，包含北海道旭山動物園、日光江戶村、伊豆全景公園、足利花卉公園、橫濱動物園、豐橋綜合動植物公園、大阪枚方公園遊樂園、小樽運河遊覽船及知名度假村Alpina Resorts集團旗下滑雪場等，以及近期剛導入rezio的日光東照宮。未來將持續善用多語系服務與多國金流無縫串接的應用優勢，幫助全球業者搶攻跨境旅遊市場。

東照宮導入的 rezio 軟硬體整合解決方案所提供的桌上型核銷設備。rezio提供
東照宮導入的 rezio 軟硬體整合解決方案所提供的桌上型核銷設備。rezio提供
「日光東照宮」是擁有400年歷史的世界遺產，成為東京近郊的人氣景點。rezio提供
「日光東照宮」是擁有400年歷史的世界遺產，成為東京近郊的人氣景點。rezio提供

日本 和平島 動物園

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