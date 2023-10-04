台中國際五金工具博覽會盛大開展 接單商機上看120億元

由台灣手工具公會主辦的第二屆「台灣國際五金工具博覽會(TiTE 2023)」，今（4）日在台中國際會展中心盛大登場，今年有超過300家海內外廠商參展，展覽規模較上屆成長四成、創新高，預估將創下3萬參觀人次，並帶動約100億至120億元接單商機。

今天的開幕式，在九天民俗技藝團「氣吞天下」的擊鼓聲中揭開序幕，並由台灣手工具公會理事長賴亮孜與總統府資政沈榮津、行政院政務委員龔明鑫及台中副市長王育敏等產官學界代表主持剪綵。

受全球不景氣影響，台灣手工具今年前八月出口值累計25.47億美元，較去年同期32.48億美元衰退約21.6%，去年出口每公斤平均單價為14.21美元，今年前八月上升至14.62美元，成長約2.9%。手工具公會預估，今年手工具出口值將衰退20%至25%之間，預期景氣要到明年第2季才會明朗。

賴亮孜表示，2023台灣國際五金工具博覽會由經濟部國貿局指導，超過20家產業公協會共同協辦，將協助本土手工具推上國際產業巔峰。

賴亮孜指出，本展會素以展效卓著聞名，獲得廠商高度肯定，不僅廠商續展率高達70%，展出面積更擴增達6,500平方公尺，較去年首屆大幅成長40%，是台灣五金工具規模最大的展會。

今年參展廠商包括數泓科6855、久允、界升、幸記、英發、光榮、磯慶、至光、特典、皇盈、伯鑫、東立、日崟、諭成、百超、首君、金和利、義成、重威、吉生、鼎富隆、銳泰、廣源裕、鐵碳、樹德、天鋼等大廠。

因產業群聚地利之便， 公會推出「一站式採購計畫」，協助國際買主得以串聯觀展、訪廠、訂單洽談等商務行程，並親自了解產品質量與生產情況，進而找出最值得信賴與最具配合度的合作夥伴。

此外，今年大會所提供的「國際買主住宿補貼方案」，也提供來自中東、歐洲、北美、日本、韓國、越南、南美、澳洲、巴西、荷蘭、印度、伊朗、沙烏地阿拉伯、杜拜、俄羅斯等地，包含 Stanley Black & Decker、KTC、STIHL、KS Tools、 Fujiwara、Milwaukee、Sheffield Group 等上百家知名國際採購商團將來台採購。

外貿協會同時透過各國駐外力邀重量級買家，挹注展會買氣。本展將是三年來中部地區國際商展最多國際買主匯聚的展會，回歸疫情前榮景。

賴亮孜表示，非常感謝從中央到地方政府對展會的具體協助，讓業界充分感受政府相挺手工具產業的心意，而奠基於上屆展會舉辦的成功基礎，本次展會擴大規模舉辦，且相較於去年經濟復甦尚在萌芽，今時國際疫情全面解封，更需擴大會展暨宣傳行銷量能。

作為相關產業拓展全球的「加速器」，不只國際買主，連日本、韓國、法國、保加利亞、德國、美國等知名產業媒體都到訪展會，以第一視角見證，並向國際推播台灣手工具產業旺盛的生命力。

而去年備受產官學界好評的「五金工業創新高峰論壇（TiTE Conference）」，今年將針對智慧製造、資安、AI產業創新應用、低碳經濟時代的碳管理及策略和全球數位商貿浪潮，邀請產業專家蒞臨分享，包含漢翔、千附、亞馬遜、百超等知名業者。

大會為讓與會者有更便捷的參觀體驗，今年更設置入場「快速通關」服務，透過官方LINE 帳號，加好友、掃QR Code就能迅速入場、免去現場排隊登記的麻煩，更可在展場中快速搜尋參展商、即時掌握所有論壇場次及重要資訊，即日起登入預約參觀並分享還能抽現場好禮。 台灣國際五金工具博覽會有300多家廠商參展，接單商機上看100億至120億元。記者宋健生/攝影 台灣手工具公會理事長賴亮孜(右4)與總統府資政沈榮津(右5)等人為廠商加油打氣。記者宋健生/攝影

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