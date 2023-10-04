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擴大永續材料應用 奇美塑橡膠產品取得 ISCC PLUS 認證

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

全球高性能材料領導廠商奇美實業今（4）日宣布，已於九月完成塑橡膠全產品線的國際永續性與碳驗證(International Sustainability and Carbon Certification, ISCC) PLUS 認證，這項成果將使得奇美塑橡膠永續材料的應用領域變得更為廣泛，並以此滿足各行業客戶對永續材料的需求。

奇美表示，該公司自2022年10月第一波產品取得ISCC PLUS 認證後，已陸續推出Ecologue 系列的生質ABS與生質橡膠產品。由於生質塑橡膠產品的原料是以可再生原料(來源如：廢食用油、植物加工過程廢棄物等)取代新開採的石化原料，依生質原料使用比例的不同，可提供客戶低碳、碳中和、甚至是負碳的產品方案。在全產品線皆取得ISCC PLUS 認證後，奇美更將擴大與各行業客戶對話與溝通，以提升生質塑橡膠材料的應用範圍，協助客戶推出更具永續性的產品。

ISCC PLUS認證採質量平衡會計準則，確保可再生進料在生產流程中被正確計算與使用，提供了從原料到最終產品的整個供應鏈的可追溯性，為產品的永續性提供全球適用之標準。

奇美Ecologue永續產品組合，致力透過回收、生質塑膠、製程等創新方案以提升高性能材料的永續性。奇美將積極偕同供應鏈，努力為溫室氣體排放減量做出貢獻。

廢棄物

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