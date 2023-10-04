爸爸把房用「逐年贈與」給小孩是最節稅方法？ 恐因這新法令：稅金百倍返還

林爸爸想將市價2000萬元，土地公告現值和房屋評定價值600萬元房屋，透過每年免稅金額內贈與給小孩，林爸爸覺得這是最省稅的方法。

R姐特別提醒林爸爸，過去不少人會選擇透過每年免稅金額內贈與不動產給子女，以達到財富傳承的目的。然而，自從房地合一稅制上路後，這種做法就需要謹慎考慮了。

因為房地合一稅制實施後，贈與的取得成本是以公告現值計價，而買賣則以市價計價。由於兩者取得成本不同，贈與會造成未來出售時衍生高額的房地合一稅。

因為法令環境不斷改變，在房地合一稅制實施後，不動產分年贈與給子女可能會帶來較高的稅負。

房地合一稅實施之後，在進行財富傳承時，需要更加謹慎考慮各種因素，包括未來可能的出售情況、稅務規劃等等。建議在進行財富傳承時，先諮詢專家，避免傳承風險。

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