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房價降1成、已購客可換樓層！ 台南預售只漲不跌神話破滅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

台南近年房市買氣旺，預售房價一路上漲，但近來出現反轉。在地房市專家、住宅週報社長陸敬民表示，目前已有四個建案出現「彈性降價」，降幅多達一成，台南這波預售房價「只漲不跌」神話宣告破滅。

四個建案分別位於安南區、北區以及東區。

陸敬民表示，彈性降價就是降價，之所以加上「彈性」，是因為業者提供另類降價方式給已購客戶，以安撫客戶。

像其中一個降價案，第一季開案時，早鳥價一坪賣40萬，但最近該建案同樣房子已降到一坪36萬元，平均一坪降4萬。

由於已在實價揭露，為免已購客戶反彈，建商近期主動通知已購客戶，提供換屋方案，原本買40萬一坪的早鳥客，可以換比較高的樓層，比較好的面向，以及比較好的車位。

陸敬民表示，此一做法效果相當不錯，一來建商展現誠意，讓已購客不會有被割韭菜的感覺，另一方面，建商也不用面臨大量退戶，因為降價造成大量退戶，反而增加銷售壓力。

他表示，台南建案近期會出現降價情況，主要是今年第二季以來，預售市場受平均地權條例修正案、央行第二戶限貸7成等政策影響，買氣急速下滑，台南建商歷經長期不景氣，一向反應迅速，因此近期紛紛推出彈性降價方案。

陸敬民表示，房價長期趨勢向上，但短期因應政策有漲有跌，是正常現象。

相較於其他地方，台南房市有在地傳產、在地南科、在地自營商、在地專業人士，以及外地投資置產族等多元客群，再加上建商彈性調價，市場反而是健康的，預料這波房價下降也只是短期現象，房市長市仍然看好。

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