北市房市赫見窒息量 一原因房價仍上漲

台北市地政局公布最新一期實價登錄統計，今年6月全市僅成交830件，12個行政區中僅中山區超過百件，中正區、南港區、大同區整月交易都不到50件，南港更只有37件，堪稱窒息量。不過，房價仍持續上漲。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，房市交易清淡，房價卻仍上漲，主要是供給量太少，由於市場缺貨，少少需求就造成房價上揚。至於供給量會這麼少，則是政府政策造成的。

根據台北市地政局統計，今年6月實價登錄交易件數830件，較5月減少54件。12行政區中，僅中山區超過一百件，其他都在一百件以內，士林、文山區都只有50多件，中正、大同區只有40多件，南港僅37件。

房價部分，全市均價一坪58.2萬，已連續三個月上漲，其中大樓均價每坪70.4萬元，再創歷史新高。

何世昌表示，本來房市價量連動，交易量增加，房價跟著上漲，買氣下滑，賣屋不易，交易量減少，房價就下跌。

然而政府近年一連串政策，如房地合一2.0規定5年內轉手課稅35%~45%，許多人為避重稅，延到5年後才賣，不少人為了400萬元自住免稅額以及10%稅率，更決定持有6年再賣，市場供給為此減少不少。

新上路的平均地權條例規定預售屋禁止轉售，也讓市場供給減少，本來預售屋轉售量一年大約6萬到10萬件，但新制上路，以之前房仲統計25%一年交易比例來算，市場將減少一萬多間預售屋轉售。

央行之前推出第二戶限貸，從最高八成，降至七成， 此一規定，也讓很多想換屋的人，因為自備款不足問題，延後換屋。由於換屋族原本想賣掉的第一戶通常房子比較小，是市場剛需主力，如今不換，也讓市場供給減少。