快訊

統一發票號碼消失了！他對獎驚見「神秘5字」 內行一看懷疑內情不單純

羅一鈞違法？爬屋頂查登革熱無防護 勞長：待會打電話提醒

「新潮流如哥吉拉」創黨元老黨慶痛批：民進黨已成獨裁貪汙惡霸黨

中鋼致力推動數位轉型 提升企業競爭力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
高爐煉鐵智慧平台彙整生產相關資訊、數據，並開發及導入27個AI模組，操作人員更能精準掌握高爐狀態。（中鋼/提供）
高爐煉鐵智慧平台彙整生產相關資訊、數據，並開發及導入27個AI模組，操作人員更能精準掌握高爐狀態。（中鋼/提供）

中鋼（2002）是一貫化作業煉鋼廠，早於2016年成立智能產銷推展委員會，2017年建立AI研究團隊專責技術研發，今年更成立數位轉型推動小組，在營運、生產及設備等3大領域規劃智能化系統，從煉鐵、煉鋼、軋鋼等製程陸續導入AI智慧製造成功案例，以提升公司產銷設施及經營管理韌性。

高爐設備是包含氣、固、液三相物料的高溫煉鐵反應器，執行一貫作業鋼廠鐵水生產任務。過去受限高爐高溫環境，生產操作經驗難以描述及量化，而中鋼貳號高爐2020年7月展開大修時，將突破傳統量測能力之智能化感測器建置於爐殼上，可將所蒐集的影像、溫度與應變等量測數據，經由人工智能深度學習機制，轉化成高爐操作有用的寶貴資訊與數據，並於「高爐煉鐵智慧平台」呈現，亦開發27個AI模組，精準掌握高爐狀態及即時調適生產，每年可降低成本2.35億元及減少溫室氣體排放1.134萬公噸。

在煉鋼製程方面，中鋼自行開發盛鋼桶AI影像辨識系統，採用攝影機串流影像作為依據，將轉爐工場裝載鋼液的盛鋼桶納入人工智慧辨別，在煉鋼廠及電控處同仁的共同努力下，可以達到98%以上的正確辨識率，大幅增進煉鋼製程效率。

此外，中鋼在軋鋼製程既有優異的自動化及數位化基礎之上，整合大數據資料，並投資近5,000萬元在第二熱浸鍍鋅產線導入智能化系統，包括機性動態調控、寬度動態調整、入料缺陷檢測、退火爐燃燒智能診斷、鍍鋅膜厚控制等九項智慧化專案，合計在該產線自行開發19個AI模組，達到動態製程參數調整，產品品質優化及降減成本等三大目的，累計效益達1.1億元以上。

中鋼 近年公司致力推動重大環保改善工程，目前如火如荼施工中的新一二階煉焦爐工程，除了建造7.6公尺高底噴式複循環燃燒的先進煉焦爐外，將搭配高效率乾式淬火設備，智能化方面也將開發及引進配煤暨製程因子與焦炭品質預測模型、車輛智能防撞系統、爐溫控制及診斷系統、智慧型AI加料設定等四大模型系統，且將建置煉焦爐智能化整合中心，象徵中鋼智慧創新及數位轉型工作導入廠內更上游的煉焦工場，逐步打造智慧精緻鋼廠。

中鋼 AI

延伸閱讀

影／不只綠豆椪！中鋼還有隱藏美食 「三寶」有錢也難買

中鋼董座翁朝棟發員工信：今年面臨最大挑戰

業界熱議！中鋼董座給員工的一封信 翁朝棟：今年營運面臨史上最大挑戰

中鋼8月賺錢 終結連二虧

相關新聞

原油支撐 SM 價格且無新產能開出 台苯第3季有望轉虧為盈

原油價格維持高檔，支撐石化下游產品報價，且近期客戶端庫存有限，加上中國大陸無新產能開出下，支撐SM（苯乙烯）向上，台苯（...

中鋼致力推動數位轉型 提升企業競爭力

中鋼（2002）是一貫化作業煉鋼廠，早於2016年成立智能產銷推展委員會，2017年建立AI研究團隊專責技術研發，今年更...

補習班業者1.82億賣樓再回租 專家點資產輕量化優勢

據實價登錄，台北市文山區興隆路二段的上的七層樓華廈，1~4樓坪數共334.68坪，原屋主為連鎖語文補教業者，持有16年後...

台中港填方區新建海堤工程 新購東北亞最大型浮沈台船抵台

「台中港填方區新建海堤工程」上月6日動土典禮，將斥資104.6億元 ，預計在2027年底完工，回填65公頃的新生地，施工廠商宏華營造公司新購一艘東北亞最大型浮沈台船，目前已停靠高雄港，11月開始將在台中港執行巨型沈箱的製造工作。

囤房稅助房市？房仲：催化租屋族「轉租為買」

中央大學台灣經濟發展研究中心，今（27）日發佈9月的消費者信心指數（CCI），其中「購買房地產時機」指標部分，本月調查結...

購屋信心連37月樂觀 台灣房屋：選前房市「踏雪尋梅」

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布9月消費者信心指數，其中購屋信心為較上月微幅下滑，但仍是連37個月「偏向樂觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦