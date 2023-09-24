中部最大分店！饗食天堂LaLaport台中店明開幕 東泉辣椒醬限定入菜

饗賓餐旅旗下國民Buffet「饗食天堂」明（25）日於台中三井LaLaport 南館3樓推出第11家分店，也是饗食天堂台中店時隔12年後再度於展店，全店414坪、共376個座位，是中部最大的分店，開幕期間以大甲芋頭、東泉辣椒醬入菜推出美味限定料理，更以東泉辣椒醬、太陽餅做成風味獨特且只送不賣的「饗味台中巧克力」開幕禮。

饗賓餐旅下半年以來展店積極，除了7月開出Buffet天花板「饗A Joy」之後，旗下日式Buffet品牌「旭集和食集錦」，也開設第四家店，將進駐天母大葉高島屋。另外，饗食天堂LaLaport台中店也將開出，目前饗賓旗下10個品牌共72家分店，包括「開飯川食堂」27家、「饗泰多」11家、「饗食天堂」11家、「果然匯」及「真珠」各6家、「旭集」3家及「小福利」3家、「饗饗」2家、「朵頤」及「饗 A Joy」各1家。集團年底前並預計將再展13家分店。

饗食天堂LaLaport台中店承襲「一餐區一主題」規劃，7.0升級版的「八大餐區」人氣料理「烤澎湖鮮蚵」、「炙燒松露干貝握壽司」、現煮「鮮蚵虱目魚湯」等，兒童餐枱最受孩子們喜愛的迷你「漢堡堡」、港點推車「松露玉筍鮮蝦餃」等，提供極致百匯的多元體驗。

開幕期間除了推出以台中人極致熱愛的東泉辣椒醬入菜的「竹筍鮮菇燴東泉辣醬雞丁」、「香煎鱸魚佐蕈菇醬」外，特以聞名全台的在地食材大甲芋頭研發做成四道香芋料理，芋泥和鹹蛋黃交融的「香芋花壽司」、以及甜香誘人的「芋泥奶酪」、「芋泥巴斯克」、「芋見蒙布朗」，並獨家和台灣知名精釀啤酒「金色三麥」合作，提供專為Z世代打造的2023新品「晃晃白啤」，無限暢飲。

此外，更以台中餐飲標的東泉辣椒醬、太陽餅，做成風味獨特且只送不賣的「饗味台中巧克力」限量開幕禮，即日起至LaLaport台中店內消費單筆滿3,000元才能獲得乙份（每餐期限量100份，送完為止）。

饗食天堂LaLaport台中店以「饗品工藝結合技藝之美」為設計概念，日式相撲技藝、鐘錶工藝、鑄字活字印刷、燈籠工藝、金屬工藝等傳承古人的智慧結晶，並結合古今工法，將可愛的饗食天堂IP小夥伴們藏身其中，十分逗趣玩味。日式中島區展現相撲技藝的力與美、日式烤炸區的靜謐和風庭園、西式秀廚的鐘錶精緻工藝、中式秀廚區的活字版鑄字印刷等，凝聚智慧薪火相傳古今傳世技藝。