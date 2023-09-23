悠遊卡小額消費創新高 喝手搖飲50元回饋悠遊「付」了

悠遊卡（6035）小額消費擺脫疫情陰霾，今年上半年消費金額較疫情前一年(2019年)同期成長4%。悠遊卡公司為感謝所有消費者的支持，並鼓勵民眾使用無現金支付，推出卡付同慶快閃活動，即日起至9月底悠遊卡累積消費滿888元，即贈悠遊付50元飲料現金回饋券一張，讓國人夏日消費又消暑。

上半年疫後解封，民眾出門消費動能回升，再加上，悠遊卡及悠遊付同步加速拓展消費通路，深耕捷運、大眾運輸路線旁之商圈，透過「一卡一付」策略，無論是餐飲、百貨、賣場等連鎖通路，皆可憑悠遊卡或悠遊付進行便利消費，建構無現金支付生活圈。上半年悠遊卡小額消費金額累計達219億元，較疫情前的2019年同期成長4%，而且，今年8月份單月小額消費交易金額達24.4億元，也是今年以來新高。

為回饋消費者，悠遊卡公司推出卡付同慶「喝手搖，50%回饋，悠遊『付』了！」活動，只要持記名悠遊卡進行小額消費累計滿888元，即贈悠遊付50元飲料現金回饋券（每人限贈一張），可於指定飲料店家（清心福全、CoCo都可、鮮茶道、可不可熟成紅茶、中區50嵐、大苑子、龜記茗品、天仁喫茶趣ToGo）悠遊付單筆消費滿100元即可使用折抵，若消費者買100元以上飲料折抵50元，等同最高50%回饋。

悠遊卡公司表示，想要快速拿飲料現金回饋券善用兩招：將悠遊卡記名，並註冊悠遊付會員，即可輕鬆用悠遊卡消費賺悠遊付回饋，享受半價的清涼手搖飲，活動日期自即日起至9月30日止，消費者把握時間不要錯過喔。

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