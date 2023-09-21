華新麗華落實永續精神 攜手供應商組成減碳聯盟

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華新麗華ESG供應商交流會全體合照。圖／華新麗華提供
華新麗華ESG供應商交流會全體合照。圖／華新麗華提供

華新麗華（1605）今（21）舉行供應商交流會，以「減碳聯盟、和諧共榮」為題， 與供應商夥伴共同探討ESG永續議題趨勢，期望攜手與供應商組成減碳聯盟，朝ESG永續發展。

華新麗華董事長焦佑倫表示，感謝供應商夥伴們的支持，華新麗華得以一起渡過經濟的起伏。近年公司推進整體策略發展，不僅應用科技推動數位轉型、製程智能化，也同步強化採購治理、透過建構韌性供應鏈，來增加企業承擔風險的能力。

焦佑倫表示，期望未來華新麗華更努力做好企業公民的角色，持續精進永續治理，期許在前行道路上，有相同價值觀的夥伴與我們同行。

華新麗華將永續精神貫徹於策略願景，運用核心能力將ESG理念落實於日常營運中，致力各事業產品高值化，建立資源化產業鏈，布局綠色產品與原料開發，朝向低碳、循環經濟與新能源目標邁進。

華新麗華2021年推動綠色供應鏈專案，與供應商組成減碳聯盟，期望2025年60%的供應商可以完成範疇一、二碳排揭露的目標，且其中40%可以通過驗證，以供應鏈帶動碳管理，每年持續減少碳排，與供應商一起邁向淨零未來。

此次共有近八十家關鍵供應商與會，華新麗華不銹鋼事業群、電線電纜事業群、資源事業群分別發表未來策略及展望，並進行「企業ESG趨勢、永續碳排管理、智能生產技術交流」三場主題研討，增進供應商夥伴的永續治理知能、強化風險管理，期許與供應商夥伴攜手面對市場挑戰，持續深化供應鏈永續管理，善盡企業社會責任、共同追求企業永續經營及成長。

華新麗華 ESG 減碳

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