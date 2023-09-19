二林中秋晚會湧人潮 在歡笑聲中認識現代畜牧食農教育

由二林鎮公所及二林鎮農會共同主辦的112年度中秋聯歡晚會，在二林文化教育園區舉行，現場不僅有美味佳餚和諸多精采好禮，還展示中部知名的立富畜牧場各項現代化養豬場先進設備簡介，讓這場中秋晚會增添食農教育及企業ESG永續經營的教育意義。

此次中秋晚會，現場湧入近500人，為近年來人數最多、活動滿意度最高的一次中秋盛宴，現場除有精彩的社區團隊表演，緊張刺激的好禮摸彩，以及立富畜牧場提供的烤大豬之外，更是嘉賓雲集。

包含彰化縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑、二林鎮民代表會主席許秀治、二林鎮農會理事長莊萬恭、常務監事陳光輝、總幹事邱士平等人都到場，氣氛熱絡。

王惠美特別談到，今年是彰化縣建縣300週年紀念，未來會有一系列活動陸續推出，希望現場民眾都能踴躍支持參與。

在地深耕近20年的立富畜牧場，也帶來現代化養豬場設備介紹，及形象傳遞知識內容。立富負責人劉芸富表示，在農業部和彰化縣政府的輔導之下，讓立富現代化養豬，跳脫過去人們對於養豬場的刻板印象。

劉芸富指出，立富採用智慧化遠端操控設備，透過現代化畜舍的改建，逐漸轉型達到環保衛生、無菌無臭、永續綠能的新經營模式，而透過這種方式所產銷的台灣在地彰化健康豬，更是縣府認證，品質絕對有保證，風味更是令人拍案叫絕。

展望未來，劉芸富說，立富將持續供應優質國產的彰化健康豬之外，更希望立富的養豬場，也會是左鄰右舍的好鄰居。

與此同時，現場所展示的立富畜牧場各項現代化養豬場先進設備簡介，及中華民國友邦組團參訪的紀錄影片，更讓這場中秋晚會增添食農教育及企業ESG永續經營的教育意義。

主辦單位表示，中秋佳節大家聚在一起烤肉交心，不管烤網或餐桌，總少不了美味豬肉的存在，但怎麼吃得安心又健康，同時又具有教育意義，除了選擇有彰化縣府認證的彰化健康豬以外，透過了解現代化豬隻飼養環境，更可扭轉全民對於傳統畜牧產業的刻板印象。 彰化縣長王惠美(右四)到中秋晚會現場與民同樂，也為主辦單位加油打氣。二林鎮公所提供 二林中秋晚會現場湧入近500人，為近年來人數最多的一次中秋盛宴。二林鎮公所提供

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