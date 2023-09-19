統一串聯7大關係企業品牌迎「國際咖啡日」 點數三倍送

迎接一年一度「國際咖啡日」到來，統一集團串聯7-ELEVEN、星巴克、Mister Donut、21世紀、酷聖石、Semeur聖娜、博客來等7大關係企業品牌共同獻上咖啡香，自9月27日至10月1日止，限時5天推出「OPEN POINT點數3倍送」活動，期間OPEN POINT會員至指定通路購買指定咖啡相關商品，可享OPEN POINT點數3倍送。

7-ELEVEN門市「國際咖啡日」主題活動自9月20日起陸續開跑，集結10大咖啡知名品牌專案架、CITY PRIMA精品咖啡全品項&CITY CAFE大杯以上任選第2杯半價，以及「國際咖啡日」集點GO、咖啡周邊精品門市快閃購/小7集點卡加價購等活動，讓咖啡迷沉浸在味覺和嗅覺裡，開啟一場咖啡香氣美好旅程；另9月27日至10月1日止，限時5天加碼CITY CAFE濃萃美式/濃萃拿鐵同品項買2送2，不可思議咖啡則祭出大杯冠軍美式買1送1，與咖啡迷同樂。

星巴克「國際咖啡日」活動，自9月30日至10月3日止，使用foodomo享特大特選美式、特大密斯朵第2杯半價；Mister Donut於9月25日至10月1日止，購買咖啡系列飲品送濃咖啡蜜糖波堤；21世紀於9月27日至10月1日止，持於統一集團指定通路購買咖啡商品之發票至門市，可享半雞烤餅餐76折。

另自9月20日至10月1日止，酷聖石「國際咖啡日」活動，點購咖啡口味冰淇淋蛋糕「熊大兔兔露營趣」享88折優惠/OPEN POINT會員享85折優惠；Semeur聖娜於9月27日至10月1日止，大杯特選美式咖啡與特選拿鐵咖啡買1送1(限同品項與同冰熱)；博客來則於9月28日至9月29日，推出結帳輸入指定序號滿999元現折80元活動。