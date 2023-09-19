富邦媒瞄準烤肉商機 「生鮮」買氣估增30%

富邦媒（8454）旗下 momo 購物網表示，網購生鮮成全民新日常，今年中秋站上「生鮮」買氣預估年增飆至30%，其中，燒烤名店、餐飲集團也加入搶食中秋烤肉商機，陸續推出「烤肉組合包」，增添中秋生鮮多樣化選擇。momo 並發起「中秋烤肉攻略」網友大調查，發現四成網友站隊「水產海鮮派」，干貝、大蝦、龍蝦、生蠔打造奢華饗宴，多人烤肉趴則偏愛「全肉燒烤組」一次備齊主食。

momo「中秋烤肉攻略」網友大調查吸引破3,200位網友分享中秋節必烤食材，其中近四成網友準備大快朵頤「水產海鮮」，又以干貝、鮮蝦獲得大批網友點名，堪稱「中秋必烤鮮甜雙寶」，momo 也進一步根據站上銷售分享，中秋節前夕海鮮澎派組合以「5-6件組」最受消費者歡迎，適量又能一次嚐鮮多種水產，像是豪氣端出鱈場蟹腳及龍蝦身的「優鮮配」經典海洋5件組，或是集結干貝、草蝦、生蠔、魚下巴等的「鮮綠生活」輕奢美味海鮮烤肉6件組皆為超人氣組合。

其次，烤肉派對人多選擇「全肉燒烤組」可一次備齊主食，其中燒烤名店、餐飲集團推出的烤肉組合包大受矚目，如陣容超強 momo 獨家限量「台畜」乾杯x台畜x Meat Love三強聯名烤肉組，最具代表性的兩大日韓烤肉名店一次滿足，或是「王品集團」王品嚴選全牛老饕燒烤宴，Choice等級牛舌、肋眼牛排、牛板腱燒烤片等讓饕客盡享牛肉自由，同樣高人氣的組合還有「勝崎生鮮」1855美牛界的LV燒烤箱8件組、「大成」黑蜜豬燒烤派對嚴選8件組等。

另外，集結海鮮與肉品的「海陸綜合組」則是便利選擇。根據 momo 銷售觀察，選擇海陸綜合組的消費者更加偏好「精緻烤」組合，聚焦下單名店限量「胡同燒肉」頂級豪華烤肉組、「王品集團」王品嚴選x最肉日本A5和牛海鮮奢烤宴、嚴選藍鑽蝦及A5和牛等頂級食材的「元家」頂級豪華澎湃烤肉10件組、食材超豐富「鮮綠生活」奢侈五星級海陸雙猛12件組等。