北市松山區指標都更案 業者分析：吸兩類買方目光

以台北市東區為核心，周圍近年陸續有指標都更案推出，包括富邦建設忠孝懷生段都更案、中山女高南側都更案、台塑總部都更案等，其中不乏躋身「200萬俱樂部」的預售新案；而延伸至微風忠孝商圈，近期開案的「揚昇君悅」主打擁有百貨商場、捷運、商業金融、明星學區等元素，其保值性也格外吸引企業領袖、二代置產等類型買方注目。

危老給予的高額容積獎勵，讓不少產權較為完整且位於精華區的老舊不動產得以順利改建，也成為目前台北市預售推案的主力。

其中，「揚昇君悅」位於復興南路一段主幹道，而敦化與復興軸線本就匯集各大企業總部、金融機構、國際知名飯店，加上鄰近微風廣場與忠孝雙商圈、敦化國中與敦化國小明星學區，步行約8分鐘可達捷運忠孝復興站與南京復興站，其坐落的生活圈及地段均具有指標意義。

業者說明，「揚昇君悅」採用抗震性強、韌性勁度佳的SC鋼骨結構，及日本森科嘉阻尼器，耐震係數至0.288G，達耐震六級設計；格局設計部分，規劃30、49坪，49坪更為雙主臥3房3衛景觀戶，希望鎖定獨鍾此生活區域、注重地段保值性的客群。