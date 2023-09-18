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北市松山區指標都更案 業者分析：吸兩類買方目光

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
「揚昇君悅」規劃30、49坪，49坪更為雙主臥3房3衛景觀戶，希望鎖定獨鍾此生活區域、注重地段保值性的客群。圖為樣品屋內部。（圖:信義代銷提供）
「揚昇君悅」規劃30、49坪，49坪更為雙主臥3房3衛景觀戶，希望鎖定獨鍾此生活區域、注重地段保值性的客群。圖為樣品屋內部。（圖:信義代銷提供）

以台北市東區為核心，周圍近年陸續有指標都更案推出，包括富邦建設忠孝懷生段都更案、中山女高南側都更案、台塑總部都更案等，其中不乏躋身「200萬俱樂部」的預售新案；而延伸至微風忠孝商圈，近期開案的「揚昇君悅」主打擁有百貨商場、捷運、商業金融、明星學區等元素，其保值性也格外吸引企業領袖、二代置產等類型買方注目。

危老給予的高額容積獎勵，讓不少產權較為完整且位於精華區的老舊不動產得以順利改建，也成為目前台北市預售推案的主力。

其中，「揚昇君悅」位於復興南路一段主幹道，而敦化與復興軸線本就匯集各大企業總部、金融機構、國際知名飯店，加上鄰近微風廣場與忠孝雙商圈、敦化國中與敦化國小明星學區，步行約8分鐘可達捷運忠孝復興站與南京復興站，其坐落的生活圈及地段均具有指標意義。

業者說明，「揚昇君悅」採用抗震性強、韌性勁度佳的SC鋼骨結構，及日本森科嘉阻尼器，耐震係數至0.288G，達耐震六級設計；格局設計部分，規劃30、49坪，49坪更為雙主臥3房3衛景觀戶，希望鎖定獨鍾此生活區域、注重地段保值性的客群。

業者也分析，現在《平均地權條例》上路，預售屋不得換約新規定，確實影響了投資客短期內的進場意願，但新規定也讓市場交易制度更加健全，沒有短期買賣的投資客影響市場交易，對自住客戶將更加友善，且台北市多為高總價產品，入手門檻較高，多年以來都非換約熱區，較少客戶是以投資短期買賣為目的，購買客群多為自住、換屋、長期置產需求，對於自用的客戶來說，新制上路也較不影響購屋意願。

「揚昇君悅」主打擁有百貨商場、捷運、商業金融、明星學區等元素，也鄰近SOGO百貨、Diamond Tower台北之星。（圖:信義代銷提供）
「揚昇君悅」主打擁有百貨商場、捷運、商業金融、明星學區等元素，也鄰近SOGO百貨、Diamond Tower台北之星。（圖:信義代銷提供）

都更 平均地權條例

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