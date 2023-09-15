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免費機票贈獎回響熱烈 推活動第二波！說出你的香港美食記憶

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
延續這波人氣，大灣區航空從今天起推出第二波機票抽獎活動，將送出50張台北-香港來回機票。大灣區航空提供
延續這波人氣，大灣區航空從今天起推出第二波機票抽獎活動，將送出50張台北-香港來回機票。大灣區航空提供

專營台北-香港航線的大灣區航空於上週五（9/8）舉辦免費機票抽獎活動。 參加者僅需在活動期間，按讚粉絲專頁並於活動貼文下方留言「一個飛去香港的理由」便能抽獎。活動上線後不到一小時便湧入超過百餘則留言，而參加者想飛去香港的理由更是極具創意－從熱門景點的迪士尼、維多利亞港、各家遠近馳名的港式美食，到與家人朋友團聚、一圓長久以來探訪香港的願望。其中也有不少人表示想為自己的抽獎運扳回一城。

延續這波人氣，大灣區航空從今天起推出第二波機票抽獎活動，將送出50張台北-香港來回機票。自9月15日20:00，按讚大灣區航空Facebook粉絲專頁「Greater Bay Airlines 大灣區航空」，並於活動貼文下方留言「你的香港美食記憶」－不管是鐵盒裝著的曲奇餅、香濃的鴛鴦奶茶、又或是令人垂涎三尺的煲仔飯跟燒鵝。讓大灣區航空為你重現美食帶給味蕾的難忘味道吧。

活動詳情

活動時間：2023年9月15日20:00起，至2023年9月21日23:59止。

活動辦法：於活動期間，按讚大灣區航空Facebook粉絲專頁「Greater Bay Airlines 大灣區航空」，並於活動貼文下方留言告訴我們「你的香港美食記憶」，即可參加。

※ 活動獎品：大灣區航空 台北－香港 來回機票五十張

※ 一人僅限一次中獎機會

※大灣區航空保留隨時於網站上公告變更、修改或終止本活動之權利。

詳細請參考大灣區航空官方網站：https://www.greaterbay-airlines.com/tw/zh_TW.html

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