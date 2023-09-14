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提早布局尾牙春酒市場 高雄餐飲業者估成長逾5成

中央社／ 高雄14日電

揮別疫後陰霾，高雄多家餐飲業者提前布局尾牙春酒市場，紛紛推出優惠方案搶客。業者指出，今年許多公司行號擴大辦理尾牙，也比往年更早預定場地，預估今年業績可比去年成長逾5成。

高雄林皇宮接受中央社記者訪問表示，往年尾牙、春酒仍受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年是首度真正揮別陰霾，許多大型公司行號擴大辦理尾牙，並比往年還早就預訂，目前已被預訂2000多桌，其中逾百桌的有10組。

因應提前預訂潮，高雄林皇宮推出尾牙春酒宴專案早鳥優惠，今年11月30日前訂桌贈現金券、服務費5折等，預估今年業績可比去年成長逾5成。

高雄萬豪酒店有近千坪大宴會廳，可容納逾2000名賓客，也看好疫後的尾牙春酒商機祭出優惠方案，包括每桌可加價新台幣1000元升級酒水無限暢飲等。

高雄萬豪酒店表示，目前尾牙春酒的訂席狀況十分踴躍，開席桌數較去年同期成長約3成。12月及1月的週五為最搶手的熱門時段，目前預訂已達9成，預估越接近年底高峰期能再創佳績。

晶綺盛宴也表示，目前春酒尾牙季節已開跑，台鋁館、博愛館早鳥優惠皆享免服務費，還有啤酒、紅酒買一送一或喝到飽的優惠方案可搭配。目前接訂狀況較去年約有20%至30%的成長，尤其農曆年前週五、週六的檔期已接近客滿。

即將於9月16日開幕的KTV「WE GO歡唱」，位於七賢、中華路口，鎖定高端客層，並邀知名主廚郭主義擔任廚藝總監。業者表示，KTV包廂最多可容納20多人，尾牙春酒市場也會試水溫，供有需求的公司行號預定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尾牙 春酒 酒店 餐飲業 布局

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