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李嘉誠打七折賣房 謝金河示警：香港樓盤可能持續下跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
財信傳媒董事長謝金河。圖／本報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。圖／本報系資料照

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文，以「李嘉誠的後座力」為題，謝金河說，自從李嘉誠的長實集團減價打七折賣房，香港地產商面臨巨大夾擊，九龍東啓德住宅地每呎價5,392港元，創下九年半新低，讓市場大為震驚，他認為，「香港的樓盤可能在李嘉誠減價中持續下跌」。

除了樓盤可能持續下跌之外，謝金河還提出兩個下跌的現象，一個是香港股市呈現緩步下滑的走勢，台灣的加權指數和香港恆生指數只相差千餘點，繼續往交叉的方向前進，謝金河認為，「這是個很大的變化」。

另一個是人民幣貶至7.378兌一美元，正在朝聯繫滙率7.78的方向前進，謝金河說，「如果人民幣和港幣匯價相同，香港下一步怎麼走？」。

謝金河表示，今年高不可攀的香港樓市開始鬆動，一方面，銀行利率上升，市場需求下降，新推出樓盤必須大降價才能賣出去。香港樓價從2021年8月高位，到今天為止，已下跌15.4%，以200週均價來算，下跌8.3%。受到這個衝擊，香港本土地產商股價頻創新低，一直以來最堅挺的新鴻基地產也創下罕見的新低價。

謝金河指出，前財政司長唐英年最近跳出來呼籲要降印花稅，尤其是3,000萬港元以上的豪宅從價印花稅。最近香港公布最新人口數是748萬，比2017年底的745萬人，只增加3萬人，這些年從中國內地移入香港，正好與從香港移出的人打平，但這個騰籠換鳥對香港經濟反而帶來負面影響。香港的樓盤可能在李嘉誠減價中持續下跌。

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