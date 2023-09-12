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邊境解封倒數滿週年 KKday 台灣旅客消費偏好大揭秘

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
邊境解封倒數滿週年，KKday台灣旅客消費偏好大揭秘 日本無懸念穩坐人氣目的地冠軍。KKday提供
邊境解封倒數滿週年，KKday台灣旅客消費偏好大揭秘 日本無懸念穩坐人氣目的地冠軍。KKday提供

邊境解封即將屆滿一週年。旅遊電商平台KKday分享，自去年10月中解封到今年9月第一週，日本毫無懸念穩坐國人出國旅遊目的地冠軍，第二名至第十名依序為南韓、泰國、港澳、新加坡、歐洲、美國、菲律賓、澳洲、馬來西亞。

進一步分析旅客消費偏好，海外旅遊商品大多於出發前20-30天購買，且約有三成的旅客選擇在晚間10點至隔日凌晨1點之間下單，主要購買旅遊剛需類型商品，其中更有六成都是在搜尋日本旅遊體驗。至於熱銷商品冠亞軍分別由東京迪士尼和日本環球影城門票拿下，而東京澀谷SHIBUYA SKY展望台則是最常被加入收藏清單的新興人氣王。

此外，KKday發現，平日海外旅遊商品下單量第一名是週一，週三小週末則是第二名，凸顯旅遊對於廣大白領族群的重要性，可謂是上班的動力來源與紓壓良藥。為回饋旅人，KKday即日起攜手中華航空（2610），獨家推出「飛向夏末好康！」解封滿週年預熱活動，凡9/30前於華航官網購買南韓、香港、新加坡機票，可享九五折優惠。此外，於KKday專屬活動頁購買南韓、香港、新加坡商品，就有機會抽中南韓LEGO樂園雙人門票。

民眾放空紓壓日常！3成旅客習慣睡前下單海外商品、滑完日本美景才能入眠

KKday也統計解封後至今海外熱賣商品種類，必買商品為東京迪士尼門票、日本環球影城門票，另外剛需型商品，包含網路SIM卡、機場快線、東京地鐵票券也十分熱賣。解封即將邁入第二年，KKday看好日本各地機場服務量能恢復，二、三線城市也將成為國人赴日旅遊新寵，各類旅遊體驗商品將以人氣、潛力城市向外擴張，並緊扣該地區的熱門景點或季節性活動，帶旅客深入日本各地旅遊。

KKday觀察旅客最喜愛加入收藏清單的商品中，以東京SHIBUYA SKY展望台門票名列榜首，其次是各類別的交通票券，包括東京地鐵券、京成電鐵Skyliner車票、關西機場快線HARUKA車票、大阪周遊券，此外，人氣主題樂園門票、快速通關，以及日本富士山一日遊、晴空塔展望台門票，也都是收藏清單中的必存商品。

預熱解封滿週年！華航獨家優惠機票95折、買指定商品再抽南韓樂園LEGO門票

KKday除了針對日本持續推出機票與機加酒優惠外，即日起也與中華航空合作推廣南韓、新加坡與香港旅遊，消費者於9/30前在中華航空的官網購買指定國家的單程或來回航線，於結帳時輸入專屬折扣碼「CIKKDAY」就能享有九五折優惠，適用出發日期為即日起至2024/1/13止，另透過華航專屬連結，至KKday站上購買南韓、新加坡、香港的旅遊體驗商品，包含景點門票、交通接駁、特色體驗、一日遊、網路SIM卡等，成立任一訂單即有機會抽中韓國LEGO樂園雙人機票，機會難得，不可錯過。

高達6成的旅客都是在搜尋並購買日本旅遊體驗商品，不可或缺的必買商品為東京迪士尼門票、日本環球影城門票(圖東京迪士尼)。KKday提供
高達6成的旅客都是在搜尋並購買日本旅遊體驗商品，不可或缺的必買商品為東京迪士尼門票、日本環球影城門票(圖東京迪士尼)。KKday提供
東京澀谷SHIBUYA SKY展望台是最常被加入收藏清單的新興人氣王。KKday提供
東京澀谷SHIBUYA SKY展望台是最常被加入收藏清單的新興人氣王。KKday提供

南韓 東京 出國旅遊

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