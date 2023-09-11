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85℃合作他馬克老闆鼓勵職人精神 邀加盟主員工看電影

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
85℃全台門市推出超喜感、且充滿社畜心聲的飲料紙杯。圖／85℃提供
85℃全台門市推出超喜感、且充滿社畜心聲的飲料紙杯。圖／85℃提供

85℃與異業合作再添一筆！這一次，攜手聯名由盧廣仲主演的《他馬克老闆》喜劇電影，鼓勵職人精神，邀請加盟主和員工看電影。全台門市今(11) 日起推出超喜感、且充滿社畜心聲的飲料紙杯，上頭還有原著「我是馬克」親手執筆的幽默漫畫，預料將掀起職場社畜旋風。

85℃表示，消費者自即日起至9月17日，在門市APP註冊會員，單筆消費切片蛋糕任2片(含)以上，就有機會抽中《他馬克老闆》電影免費交換券和周邊商品(共20名)，數量有限，影迷們手刀搶起來。

《他馬克老闆》電影改編自知名網漫《我是馬克》，是瞿友寧導演睽違5年，再度與三金天王盧廣仲合作，故事講述一個職場社畜馬克每天加班，最終換來死神阿死準備將他帶走，豈料阿死也是個社畜，非但帶不走馬克，還因為迷糊搞錯人，搞得馬克公司天翻地覆，全片繞著究竟誰才是人生真正的話題討論，極富新鮮感的集體創作，預計中秋連假上映。

對於每一位職人而言，咖啡是所有一天的精力來源，這一回85℃希望透過《他馬克老闆》的職人文化，以幽默詼諧的方式，觸及更多年輕客群消費者，並且邀請加盟主和員工看電影。

消費者只要門市消費任兩片切片蛋糕，報APP會員電話，即可抽電影兌換券和周邊商品。即日起，全台門市推出專屬《他馬克老闆》的聯名限量紙杯，杯身上幽默的社畜金句「我不是超人，我是超累人」，讓人莞爾一笑，再搭配生動活潑的劇中主角盧廣仲等人插畫，超級吸睛。

電影 社畜 消費

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