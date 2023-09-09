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台中港舶來品商圈破殼重生 商圈茶席引人潮

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
海螺傳遞海洋聲音的視覺化，營造有聲音遐想的海螺小園區。記者宋健生/攝影
海螺傳遞海洋聲音的視覺化，營造有聲音遐想的海螺小園區。記者宋健生/攝影

台中港舶來品商圈今年邀請藝術家鄭元東，以「潮響樂」為主題，對貝殼廣場的環境進行優化改善，今（9）日並在光景走廊舉辦首屆「白露時光」光景戶外茶席，現場上百個茶席座位高朋滿座，未來有望發展成為台中港舶來品商圈的特色活動。

台中市經濟發展局表示，藉由此次貝殼廣場的優化，和光景走廊的特色活動辦理，期盼能做為未來吸引民眾至商圈拍照打卡的亮點。

此次貝殼廣場的改造可說是廣場3.0升級版，從過去單純素色的貝殼，到2.0繪有可愛圖騰和在地景點花樣，再來是3.0以「潮響樂」為主題，利用彩色圓點造成視覺上空間的串連，讓原本三座顏色較無關連連的海螺做一個量體上的放大。

加上與海螺有「聲音」與「造型」上隱喻的喇叭造型，讓海螺傳遞海洋聲音的一項視覺化，營造有聲音遐想的海螺小園區。

「白露時光」光景戶外茶席，特別邀請在地出生的亞洲研究院茶道所長陳玉婷擔任司茶人，採用移動式茶席的形式，讓民眾除了舶來品商圈進口的優質好茶，也有機會品嚐冰滴茶、氣泡茶飲等，較有別於傳統的特殊喝法，最後還能依照自己口味愛好，自製專屬客製化的茶包帶回家裡享用。

台中市經濟發展局說，經過此次改造與活動，未來也期待有更多民眾路過或特地至此打卡留念，吸引人潮來台中港舶來品商圈一探過往繁華鼎盛的商圈舊街景，並能深入走訪現存的店家，搜尋或追憶台中港舶來品商圈的回憶及榮景。

光景走廊舉辦首屆「白露時光」光景戶外茶席，上百個茶席座位高朋滿座。記者宋健生/攝影
光景走廊舉辦首屆「白露時光」光景戶外茶席，上百個茶席座位高朋滿座。記者宋健生/攝影
貝殼廣場的優化，成為吸引民眾至商圈拍照打卡的亮點。記者宋健生/攝影
貝殼廣場的優化，成為吸引民眾至商圈拍照打卡的亮點。記者宋健生/攝影
「白露時光」光景戶外茶席，還安排音樂表演。記者宋健生/攝影
「白露時光」光景戶外茶席，還安排音樂表演。記者宋健生/攝影

白露 藝術家

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