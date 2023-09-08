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身分證對中8免費看電影 大魯閣新時代歡慶8周年

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大魯閣新時代購物中心歡慶8周年，9月13日起推出一連串超強的周年慶回饋。記者宋健生/攝影
大魯閣新時代購物中心歡慶8周年，9月13日起推出一連串超強的周年慶回饋。記者宋健生/攝影

百貨周年慶可享購物滿千送百不稀奇，大魯閣（1432）新時代購物中心歡慶8周年，9月13日起至10月16日，特別推出一連串超強的周年慶回饋，包括商場會員只要個人身分證字號對中1個8，再憑館內消費滿888元發票，即贈送威秀影城電影票1張，

若是對中3個8，電影票立即免費送，直接請你看電影。業者表示，這次將大方送出1,000個名額，歡迎會員回館兌換。

大魯閣新時代購物中心表示，8周年慶期間，會員全館消費滿888元，可立即回饋200元現金折價券；會員點數8點可兌換價值3,200元「挑戰者汽車美容小美容券」的雙重送優惠。

針對美食、娛樂業種，也舉辦來館用餐玩樂滿88元，可抽價值萬元的飯店住宿券、全家人免費看電影等享樂好禮。

更推出周年慶限定「會員包場派對」活動，只要憑88元等超低消費門檻，即可免費暢玩「遊戲愛樂園」、「Home.焙小日子」、「大魯閣棒壘球打擊場」、「大魯閣保齡球館」等多家娛樂場館，就是要讓民眾玩到樂不思蜀。

大魯閣新時代購物中心也特別重金加碼「全館滿千送百」活動，除了化妝品滿2,000元送200元、百貨服飾滿3,000元送300元外，凡會員在化妝品單筆消費每滿4,500元以上，即可再享商品券加碼贈送。

同時也針對資生堂、高絲、華歌爾、UNIQLO等國人熱愛的暢銷品牌推出滿2,000元加送100元的回饋，最高可額外加送2,600元，若再加上中信卡等銀行禮，回饋率將可飆破17%。

最不可思議的是，周年慶期間只要持台中市任一家百貨商場單筆滿2,000元發票至大魯閣新時代，將立即贈送200元購物金，9月、10月都將分別限量送出500份。

大魯閣 周年慶 消費

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