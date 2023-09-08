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大直建案造成民宅傾斜下陷 蔣萬安曝：工地連續壁已破裂

嚇人！北市大直建案鄰樓房屋傾斜 眾人眼前突下陷…1樓已消失

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日不動產、商辦 台客搶投資

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

日圓走貶，國人不只大舉換匯赴日本觀光旅遊、投資日股基金，連日本的不動產、商辦大樓也成為國人熱門置產標的。中信銀總經理楊銘祥及中信銀日本子行東京之星代表執行役常務谷村明政昨天說，近來國人赴日本相關的不動產放款業務大幅成長，而且不只住宅、商辦大樓，連同觀光飯店、溫泉旅館都在置產之列。

谷村明政表示，日圓匯價約落在一四七點六兌一美元，比年初便宜百分之四十，因此看到愈來愈多台灣人赴日本投資不動產，至於不動產價格，疫情期間房價上漲，但東京不動產至今仍相對便宜，而且不只台資企業或民眾，也有外資赴日投資不動產，投資項目除了住宅，還有投資商辦大樓，或進軍觀光業，買下旅館，甚至包括溫泉旅館。

楊銘祥則說，日本的房貸業務目前放款大致八成都沒有問題，東京之星許多放款業務和服務業相關，受惠於旅遊熱潮，沖繩、京都的飯店，東京之星也有不少融資。

日本 東京

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