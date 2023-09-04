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富邦媒啟動「momo綠活會員」 展開永續網購新面貌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
富邦媒啟動「momo綠活會員」，四大會員權益強化經營momo永續消費客群。圖/富邦媒提供
富邦媒啟動「momo綠活會員」，四大會員權益強化經營momo永續消費客群。圖/富邦媒提供

富邦媒（8454）今（4）日宣布正式啟動「momo綠活會員」，將從綠色包裝、綠色物流、綠色消費三管齊下，開啟網購嶄新的永續面貌。富邦媒表示，將從四大會員權益強化經營永續消費客群，包含優先使用循環袋配送、提供會員快速到貨商品「集中到貨」減碳物流新選擇，並祭出mo幣獎勵回應永續行動；提供第一手「綠活優惠活動」，同時規劃「ESG標章小學堂」加深推廣永續理念。

為加速轉動ESG綠色循環經濟，momo積極建立「循環包裝生態圈」，透過綠活會員的經營，能召集更多關注環保議題的消費者，鎖定此客群優先投遞「momo循環袋」配送，除為會員提供舉手投遞做環保的綠色網購體驗，更有助於提升循環包裝的回收效益。momo擴大循環袋回收網絡的腳步亦不停歇，目前全台回收據點突破10,000個，包含與中華郵政「郵務系統」配合回收之郵筒及i郵箱附設智慧郵筒、美廉社全台門市，讓包材循環行動更貼近消費者的生活。

落實減碳運輸，momo綠活會員提供快速到貨商品「集中到貨」服務，若消費者訂購的商品需由多倉出貨，系統將在訂單確認時逐次向會員確認集貨意願，同意參加集中到貨服務的訂單，momo將透過既有的倉對倉轉運車趟，將會員訂購的商品集中至集運倉合併出貨，除有效提高紙箱的裝載率、減少緩衝材的使用量，亦可減少戶對戶的運輸與配送趟次，以降低里程數進而減少碳排放量，同時為消費者提供一次性取貨的便利性。

加入momo綠活會員還享第一手「綠活優惠活動」，包含不定期歸戶折價券、mo卡加碼優惠、環保活動訊息等，攜手會員共創永續消費新日常。momo同時規劃綠活會員「ESG標章小學堂」，介紹台灣環保標章、美國USDA有機認證、ECOCERT歐盟有機認證、無動物實驗標章、慈心有機認證、搖籃到搖籃認證等國內外認可之環境永續標章，善用平台之力助攻綠色消費與環境守護意識深耕消費者心中。

綠色消費 momo 環保

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