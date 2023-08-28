新北最夯萬坪公園宅搶手 這裡平均每天成交4件

後疫情時代，公園綠地逐漸變成自住客的重要購屋指標，東森房屋研究中心盤點新北市面積在1萬坪以上的萬坪公園，篩選萬坪公園周遭直徑2.5公里範圍內的實價登錄資料，今年上半年中和四號公園周遭住宅成交量高達727件，平均每天成交4件，是新北最受購屋民眾歡迎的萬坪公園宅，其後分別是萬坪都會公園559件、林口社區運動公園437件、仁愛公園425件，以及頭前運動公園393件。

東森房屋中和四號公園店店長洪鈞昊表示，在高樓大廈林立的都會區，綠色的公園成為了炙手可熱的稀缺資源，伴隨大眾對居住環境要求的提高，萬坪公園宅自然愈發搶手。

對於排名第一的中和四號公園，洪鈞昊表示，被譽為雙和之肺的中和四號公園占地3萬多坪，與台北市只有一橋之隔，而且周邊商家、銀行、診所、學校應有盡有，基礎機能相當成熟，是很多雙北自住客的首選之地，區域房市支撐力很強。目前四號公園周遭中古屋的房價普遍落在5~6字頭，公園首排新建案的成交價可以達到7字頭以上。

排名第二的板橋萬坪都會公園，洪鈞昊指出，萬坪都會公園位於新板特區核心地段，緊鄰台鐵、高鐵、捷運三鐵共構的板橋車站，周遭生活機能不在話下。目前萬坪都會公園周遭的房價普遍落在6字頭上下，公園首排的豪宅、小豪宅產品最高可以上看8~9字頭。

排名第三的林口社區運動公園，洪鈞昊表示，林口擁有工一、新媒體園區、林口新創園區等多個產業園區，吸引了包括艾司摩爾（ASML）、東森全球營運總部、三立影城、三井不動產在內的眾多國內外知名企業進駐，在人口、產業的雙重加持下，區域房市交易量能繼續升溫的可能性很高。目前林口社區運動公園周遭的房價普遍只要2~3字頭，CP值相當不錯，很適合有預算考量的小資族、首購族。

排名第四的永和仁愛公園，洪鈞昊表示，永和是全台人口密度最高的行政區，因此對於公園綠地的需求就會更加殷切。仁愛公園周遭生活機能、學區、居住環境均佳，房價普遍落在5~6字頭上下，未來伴隨捷運萬大線的建設，區域房價仍有穩健成長的空間，值得購屋民眾留意。