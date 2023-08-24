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台中房市急凍 營造廠這原因逆勢在蛋黃區推案

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市區高樓林立。記者趙容萱／攝影
台中市區高樓林立。記者趙容萱／攝影

政府祭出打房重拳，投機炒作客群消失，全台市場回歸自住剛性需求，其中台中市蛋黃區今年上半年房市交易量急凍，被列為「重災區」。房仲觀察，營造起家的建設公司因本業的專業加持，逆勢在蛋黃區推出新案，例如晨禎營造的麗晨建設宣布將推出200億元案量、麗明營造的麗明建設也有新案推出。

麗晨建設協理卓進發表示，公司以營造起家，過去以承攬大型工程、廠辦、高科技廠房為主，蓋房子不以總價為考量，反倒是以符合消費者的需求為規劃，考量到風、光、水、綠四大生活元素，透過風場模擬，強調通風明亮。

卓進發指出，近年麗晨建設推案回歸蛋黃區，新進場的「麗晨山哼歌」，位於五期重劃區，看準生活機能完整，坪數也考量舒適度，落在40坪至50坪，戶戶無共用牆，且三面採光，衛浴開窗。

麗晨建設宣布，目前4塊土地均位於精華區，除新進場的「麗晨山哼歌」，還有七期台灣大道的「惠安段案」最快第3季推出，明年則有北區科博生活圈的「麗晨忠明路案」，最快明年底則將推出「麗晨府會園道案」，該案將是府會園道上最後一塊住宅新案，四大案總銷規模達200億元。

麗明建設也在單元二龍富十五路、近益豐路四段精華區推出「麗明四季」建案，規劃51坪到57坪、3至4房換屋型產品，打造「外圓內方」的指標建築。

麗晨建設協理卓進發說，公司以營造起家，過去以承攬大型工程、廠辦、高科技廠房為主，蓋房子不以總價為考量。記者趙容萱／攝影
麗晨建設協理卓進發說，公司以營造起家，過去以承攬大型工程、廠辦、高科技廠房為主，蓋房子不以總價為考量。記者趙容萱／攝影
麗晨建設協理卓進發說，公司以營造起家，過去以承攬大型工程、廠辦、高科技廠房為主，蓋房子不以總價為考量。記者趙容萱／攝影
麗晨建設協理卓進發說，公司以營造起家，過去以承攬大型工程、廠辦、高科技廠房為主，蓋房子不以總價為考量。記者趙容萱／攝影

精華 重劃區

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