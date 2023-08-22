人力銀行統計觀光旅宿工作機會年增15% 當領隊這張證照最有潛力

疫情解封，許多父母會趁著今年暑假帶孩子出國遊玩，日前外交部領務局表示，截至今年上半年申請護照件數達190萬本，比疫情前的全年申請件數還多，除了申辦護照人潮爆量之外，具有豐富帶團經驗的外語領隊更是忙得不可開交，有網友在知名論壇發文求問「如果要走這行是不是一定要先考證照？沒有工作經驗又不是相關科系，工作會好找嗎？不知待遇如何？」。

此篇發文引來熱心網友關注，有人建議原Po「考外語的領隊相關證照會比較有保障，畢竟有語言優勢」、「出團會遇到的緊急狀況、臨場應變不是考完證照後的職前訓練會教你的，我只能說當領隊導遊真的不是一條好走的路」、「領隊的話歐洲語系，一趟就破6位數了」、「基本上領隊和保母差不多，危機處理能力要很好，要隨時應付旅客的臨時狀況，薪水算不錯」，「導遊跟領隊基本上就是靠帶團的小費，聽說有些導遊或領隊遇到某些比較愛拗的客人，一趟回來可能幾乎沒賺」。

交通部觀光局統計，目前領有「效期內」執業證的導遊2.18萬人、領隊3.36萬人，過去導遊領隊人員採取考訓分離方式，由考選部辦理考試、觀光局辦理職前訓練，造成考照率與執業率落差大；而明年新制將採「選訓合一」，回歸交通部舉辦，而不再是國家考試，讓東南亞等稀有語別的人才更符合市場實際需求，亦是未來極具潛力的外語導遊領隊。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，正逢暑假出遊旺季，在1111人力銀行所開出的觀光旅宿業相關正職以及計時人力，與去年７月同期相較，增加15%。且目前資料庫亦有高達近千筆的領隊、導遊工作機會，徵才廠商列出的敘薪條件也相對有彈性，多數採取底薪加獎金制，有釋出日薪2500元到3500元、月薪2萬8千到6萬元之間，或是採用論件計酬方式，甚至有專營高檔歐洲線的旅行社，以薪資面議徵求有經驗的外語領隊。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，今年前5個月，國人出國高達379萬人次，又逢暑假國人赴海外旅遊市場大爆發，出國首選以日本、南韓最多，旅行社為招納足夠的外語領隊人才，釋出無經驗、可培訓，甚至是無日語能力但錄取後必須認真學習日文的徵才條件，積極備足人力應戰大批觀光旅遊人潮。

曾仲葳提醒，帶團出國的外語領隊，任務五花八門，包括規劃旅遊行程、出團作業處理、結團作業處理、解決客戶的問題及需求、辦理各國護照及簽證業務、景點導覽解說以及緊急事件危機處理，考驗應變能力。