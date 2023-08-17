全家砸百億布局鮮食供應鏈 花蓮物流中心明稼動

全家（5903）今（17）日舉辦35周年記者會，董事長葉榮廷表示，零售業進入競爭深水期，必須創造消費者高頻到店消費的動機，差異化是吸客關鍵。全家強攻鮮食，已陸續投入百億元做基礎建設，明日新花蓮物流中心將正式稼動，同時湖口將新增「福比麵包二廠」、「湖口第五鮮食廠」和北區第四座物流中心，以回應消費者需求。

葉榮廷表示，便利商店一路的發展都是在回應消費行為的轉變，早期超商提供的是時間、距離、購買上的便利，1997年開始增加了單據代收，開啟了便利商店新的服務元素，後續又加上更多便民服務，包括包裹、洗衣代收等。這幾年超商主要的競爭項目則是差異化，尤其是鮮食，從早期的安心安全，現在要好吃、好看，還強調要物超所值、含有健康元素。

超商這兩年受疫情衝擊大，全家在2021年罕見出現營收衰退。葉榮廷表示，主要是香菸和飲料受到影響，直到現在，香菸和飲料還沒有回到疫情前的銷售高峰。但全家能順利挺過疫情靠的是鮮食銷售，2015年鮮食營收占比是20%，去年鮮食比重已突破30%。去年全家有30款鮮食營收突破億元，今年預計將有50款鮮食營收破億。

全家回應消費需求，也積極擴大鮮食供應鏈的投資。除了花蓮物流中心明日將正式稼動，和長榮空廚合資成立的「長佳國際食品」，由長榮空廚持股55%，全家持股45%，也將在今年底投入生產，將生產麵類商品，提供鮮食與冷凍品項。另，「福比麵包二廠」目前也在湖口興建中，明、後年「湖口第五鮮食廠」和北區第四座物流中心也將陸續動工。

在店鋪端，全家也有一些變革，包括冷凍設備愈來愈多，從過去的一門、兩門，現在很多門店都已擴充到四門，另外，現場調理的產品也愈來愈多，門市端陸續導入烤箱、蒸籠等。

葉榮廷也提到，疫情結束後零售業面臨「高大強」三大挑戰，包括高齡化、大缺工與高競爭。對此，全家也回到零售業底層邏輯思考，透過需求購買、行為預測、行動驅動找出如何應付挑戰。

包括台灣進入高齡化社會，這類族群較少即時性需求，主要會借用數位渠道OMO來回應高齡者的居家生活所需，而面對高強度的競爭，將透過會員經營，讓會員黏著度增強，同時透過智能化、新科技來解決零售業人力未來面臨的挑戰。