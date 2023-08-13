中秋月餅不能吃 阿原推出玉兔、月餅造型手工皂

中秋月餅未必要用吃的；每年中秋節檔期阿原YUAN都會應景推出月餅造型肥皂禮盒，不會讓親朋好友吃了發胖，更沒有食物過期的壓力，因為禮盒內裝的全是充滿陽明山植癒力的中秋造型肥皂，正好適合換季時節每天洗滌並療癒身心。

今年的「花好月圓」中秋禮盒，透過三種美麗的花兒，月桃花、茉莉花、玫瑰和一對可愛的悅兔，展現了大自然無與倫比的美麗及萬物共生共好的概念；今年剛好是兔年，因此悅兔可說是「雙倍應景」。

商品外包裝皆以創辦人阿原大哥的手寫書法字為招牌，這次他依舊親筆寫下「花好月圓」的書法字，以手寫的溫度傳遞千年以來的書法精神與中秋祝福。

「花好月圓」中秋禮盒沿襲了去年討喜的中秋悅兔皂模，三度邀請位於台中的「沅豐模具工作坊」跨界攜手打造肥皂模具，工作坊的主人是鑽研木雕模具逾40多年的鄭永斌師傅，以月桃花、茉莉花、玫瑰花的木雕藝術展現難以言喻的思念之情。