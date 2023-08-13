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中秋月餅不能吃 阿原推出玉兔、月餅造型手工皂

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
討喜可愛的月兔皂再次登場，左為紫草洛神皂，右為綠豆薏仁皂。圖/阿原YUAN
討喜可愛的月兔皂再次登場，左為紫草洛神皂，右為綠豆薏仁皂。圖/阿原YUAN

中秋月餅未必要用吃的；每年中秋節檔期阿原YUAN都會應景推出月餅造型肥皂禮盒，不會讓親朋好友吃了發胖，更沒有食物過期的壓力，因為禮盒內裝的全是充滿陽明山植癒力的中秋造型肥皂，正好適合換季時節每天洗滌並療癒身心。

今年的「花好月圓」中秋禮盒，透過三種美麗的花兒，月桃花、茉莉花、玫瑰和一對可愛的悅兔，展現了大自然無與倫比的美麗及萬物共生共好的概念；今年剛好是兔年，因此悅兔可說是「雙倍應景」。

商品外包裝皆以創辦人阿原大哥的手寫書法字為招牌，這次他依舊親筆寫下「花好月圓」的書法字，以手寫的溫度傳遞千年以來的書法精神與中秋祝福。

「花好月圓」中秋禮盒沿襲了去年討喜的中秋悅兔皂模，三度邀請位於台中的「沅豐模具工作坊」跨界攜手打造肥皂模具，工作坊的主人是鑽研木雕模具逾40多年的鄭永斌師傅，以月桃花、茉莉花、玫瑰花的木雕藝術展現難以言喻的思念之情。

去年中秋初登場、今年中秋再回歸的一對可愛悅兔皂，為綠豆薏仁皂、紫草洛神皂，由於造型太過討喜可愛，在廣大詢問下再次出場討你歡心。綠豆薏仁皂含溫和原生植物顆粒，可去除老廢角質，潔淨柔嫩肌膚，溫暖氣味撫慰心靈；紫草洛神皂含「東方薰衣草」紫草根與洛神花萃取成分，能溫和淨化毛孔，維持肌膚柔嫩。療癒人心的悅兔皂，不僅外型活潑可愛，還能幫清潔沐浴兼保養肌膚。

節慶應景推出的中秋禮盒「花好月圓」。圖/阿原YUAN提供
節慶應景推出的中秋禮盒「花好月圓」。圖/阿原YUAN提供

中秋節 書法 月餅

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