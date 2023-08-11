傳老三張國政買老大股權 長榮海賣37.5萬張長榮航持股
長榮集團搶經營權大戰落幕後進入分家階段，長榮海運11日公告採鉅額交易方式出售手中持有長榮航空股票，將賣掉37.5萬張，以昨日收盤價格計算，需斥資133億元。
專家指出，因是採用鉅額方式，推估是談好特定對象。市場揣測是張家老三張國政出手增加長榮航空持股。
張國政靠攏老大張國華後，四兄弟朝「解散換股、海空分治」方向邁進。心心念念航空事業的張國政主要股權基礎都來自長榮國際（ＥＩＣ）股權，但張國政不僅要買下老大在EIC的股權，也要買下老大在長榮海運與長榮鋼鐵持有長榮航空的股權，斥資數百億元跑不掉。
相關人士日前即言，近期啟動EIC解散分產，等老三買齊長榮航的股權後，經營權才會有所變動。昨長榮航空申報，董事長榮海運將採用鉅額方式賣出長榮航空約37.5萬張。
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