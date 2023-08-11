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信義房屋協助社區普渡 還推線上奉茶抽好禮

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋推線上奉茶活動，參與就送限量來店禮中元特別版保庇兔兔涼扇。圖／信義房屋提供
信義房屋推線上奉茶活動，參與就送限量來店禮中元特別版保庇兔兔涼扇。圖／信義房屋提供

「奉茶」為台灣早期農村傳統文化，象徵濃濃人情味。時逢農曆7月，信義房屋全體總動員協助社區普渡，社區如果有需要，信義房屋同仁也會在拜拜時準備奉茶，以行動重現早期台灣社會人親土親的情誼。除了實體奉茶外，今年信義房屋推出「中元感恩月~信義來奉茶」線上活動，只要完成線上任務，就有機會獲得iPad及Apple Watch等大獎！此外，參與遊戲即可至全台信義房屋門市領取限量來店禮，獨家兔兔插畫夏日涼扇免費帶回家。

中元普渡是不少民眾年度大事之一，信義房屋秉持「先義後利」精神，全台分店每年都會集體總動員協助鄰近社區辦理普渡，迄今已超過20年從不缺席，今年也將依據社區需求提供人力、物資支援。

此外，信義房屋今年特別推出「中元感恩月~信義來奉茶」線上奉茶活動，即日起至9月14日止，點選至活動網站皆可參與，歡迎民眾一起來找找被調皮鬼藏起來的奉茶杯，只要找到、完成任務就可以立即抽獎，信義房屋大方提供iPad、Apple Watch、兔年金項鍊、超商購物金等多達上千份實用好禮，讓參與消費者享受趣味之餘還能將好禮帶回家！

除了線上抽獎外，信義房屋還準備了獨家限量來店禮，每位參與活動的消費者在完成活動之後都會收到兌換券，憑券即可到全台分店兌換限量中元特別版保庇兔兔涼扇，數量有限，送完為止。

信義房屋 消費

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