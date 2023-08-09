彭博：2026年新能源汽車數量將突破億輛大關

彭博新能源財經最新的「新能源汽車市場長期展望」（EVO）年度報告指出，2026 年全球新能源汽車數量將超過1億輛，到 2040 年將進一步突破7億輛，遠高於今年初的 2,700 萬輛。隨著交通電氣化進一步發展，新的投資機會正不斷湧現。

從三輪車到重型卡車等各領域都在快速電氣化，印度、泰國和印尼等新興經濟體的電氣化發展也正在加速。在彭博新能源財經基準的「經濟轉型情境」中（不考慮尚未頒布的政策），2030 年各類新能源車累計銷售金額將達到 8.8 兆美元，2050 年將達到 57 兆美元。

報告指出，許多國家都將新能源汽車和動力電池作為當前工業戰略的核心產業之一，未來引資競爭將更加激烈。儘管電氣化發展迅速，但決策當局及業內人士仍需立即採取行動，以確保交通運輸行業能按計畫實現長期排放目標。

彭博新能源財經新能源汽車研究團隊負責人歐當諾凡（Aleksandra O’Donovan）表示，純電動車直接電氣化，是道路交通運輸徹底脫碳最有效、最具經濟優勢和商業可行性的路徑。然而，在重型卡車、充電基礎設施和電池原材料供應等領域仍有待努力。

報告指出，新能源汽車銷售量將大幅增加。在「經濟轉型情境」中，新能源汽車銷量從 2022 年的 1,050 萬輛，到 2025 年預計增長到 2,200 萬輛（占總銷售量的26%）、2030 年 4,200 萬輛 （占總銷售量的44%），2040 年預計7,500 萬輛（占總銷售量的75%）。北歐國家、中國大陸、德國、南韓、法國和英國等地銷售量增速更快。

到 2030年，新能源汽車數量將達到 2.44 億輛，到 2040 年增至 7.31 億輛（占總數量的46%）。在「淨零情境」中，到 2030 年和 2040 年，新能源汽車數量將分別達 2.98 億輛和 11 億輛。