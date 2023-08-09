快訊

郭台銘今晚屏東說明會 高喊「要為中華民國打造下個黃金30年」

半導體女王掀起STEM教育 台灣推的STEAM更能培育人才？

孟耿如手寫字疑曝心聲：「靈魂家人」扮演生命中黑天使

彭博：2026年新能源汽車數量將突破億輛大關

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

彭博新能源財經最新的「新能源汽車市場長期展望」（EVO）年度報告指出，2026 年全球新能源汽車數量將超過1億輛，到 2040 年將進一步突破7億輛，遠高於今年初的 2,700 萬輛。隨著交通電氣化進一步發展，新的投資機會正不斷湧現。

從三輪車到重型卡車等各領域都在快速電氣化，印度、泰國和印尼等新興經濟體的電氣化發展也正在加速。在彭博新能源財經基準的「經濟轉型情境」中（不考慮尚未頒布的政策），2030 年各類新能源車累計銷售金額將達到 8.8 兆美元，2050 年將達到 57 兆美元。

報告指出，許多國家都將新能源汽車和動力電池作為當前工業戰略的核心產業之一，未來引資競爭將更加激烈。儘管電氣化發展迅速，但決策當局及業內人士仍需立即採取行動，以確保交通運輸行業能按計畫實現長期排放目標。

彭博新能源財經新能源汽車研究團隊負責人歐當諾凡（Aleksandra O’Donovan）表示，純電動車直接電氣化，是道路交通運輸徹底脫碳最有效、最具經濟優勢和商業可行性的路徑。然而，在重型卡車、充電基礎設施和電池原材料供應等領域仍有待努力。

報告指出，新能源汽車銷售量將大幅增加。在「經濟轉型情境」中，新能源汽車銷量從 2022 年的 1,050 萬輛，到 2025 年預計增長到 2,200 萬輛（占總銷售量的26%）、2030 年 4,200 萬輛 （占總銷售量的44%），2040 年預計7,500 萬輛（占總銷售量的75%）。北歐國家、中國大陸、德國、南韓、法國和英國等地銷售量增速更快。

到 2030年，新能源汽車數量將達到 2.44 億輛，到 2040 年增至 7.31 億輛（占總數量的46%）。在「淨零情境」中，到 2030 年和 2040 年，新能源汽車數量將分別達 2.98 億輛和 11 億輛。

彭博

延伸閱讀

躍居世界第一！中國汽車出口超越日本 新能源車佔25%

富強鑫營收／7月年增13%上看3.66億元 在手訂單維持良好水位

中國吉利集團旗下 星紀魅族宣布終止研發晶片

「中國速度」的威力 比亞迪第500萬輛新能源汽車即將下線

相關新聞

路易莎董座：掌握咖啡黃金十年 東協發展值得期待

路易莎新南向第一站為泰國，路易莎董事長黃銘賢今（9）日分享南向策略，他表示，路易莎南向都採取當地合資，不但能解決當地法規...

瑞祺電通砸逾6億包下12戶和車位 「華固國家置地」宣告風光完銷

華固建設（2548）旗下商辦銷售再奏凱歌，位於新北市新莊、總銷78億元「華固國家置地」，公司今（9）日公告在買方瑞祺電通...

忠孝懷生公辦都更案今動土 專家：未來單價站穩200萬元

東區都更持續火熱，忠孝懷生公辦都更案今（9）日舉行開工動土儀式，該案由富邦建設擔任投資人，該案名定「富邦藝庭」，由於位在...

張忠謀1句話催生！這群從實驗室出來的工程師 花34年造自動化軍火庫

34年前，盟立從工研院機械所獨立出來，但一群待慣實驗室的人根本不懂做生意。他們如何從一家被看衰的公司，成為物流倉儲到半導體製程，都仰賴的自動化設備大廠？

新竹中古屋、台南老屋全面齊漲 近五年漲幅超過80％

近幾年因全球資金潮、台灣經濟表現傑出，導致中南部房價高漲，而且不只是新屋單價飆高，就連中古屋房價也全面被帶動。永慶房產集...

遠傳漫遊暑期優惠單日99元起 抽迪士尼雙人遊套裝行程

暑假倒數一個月，國人規劃8月出國旅遊，遠傳電信（4904）表示，推出原號漫遊上網指定定量包加量不加價、流量最高雙倍送活動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦