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力麒斥資40億打造日月潭國際酒店 土洋大戰開打！

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。記者游智文／攝影
日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。記者游智文／攝影

力麒建設（5512）斥資40億興建的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，本月4日開始試營運，預計10月中開幕。酒店主打日月潭第一家國際品牌溫泉渡假酒店，房間並設有冷熱雙溫泉池，市場預料將和涵碧樓、雲品掀起一場土洋大戰。

力麗觀光（5364）董事長蔡宗易表示，溫德姆溫泉酒店試營運期間，推出不分平假日的優惠住房方案，一泊一食每房僅9,700元起，正式營運後，每房12,000元起，以酒店設備條件，如此價格相當有競爭力，首年營運目標設定年均住房率75％。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店坐落於日月潭伊達邵，是伊達邵老街的新風景線，基地1,745坪，為地上12層、地下3層建築，飯店共203個房間，分成9種不同房型，11.4坪基本房型有99間，18坪房型有90間，19坪以上房型則有14間，所有客房都有溫泉池。

蔡宗易表示，日月潭溫德姆溫泉酒店為力麗集團旗下第14家飯店，面對激烈競爭的日月潭住宿市場，有三大競爭優勢，一是日月潭第一家國際品牌渡假酒店，擁有國際客源通路；第二，酒店位在伊達邵碼頭，為日月潭蛋黃區。

第三，力麗集團在日月潭已有儷山林、力麗哲園會館日潭館、月潭館，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店加入後，可整合資源創造綜效。

溫德姆酒店集團是全球性的酒店品牌，集團旗下有24個品牌、超過9,000家酒店，飯店群遍佈全球六大洲、95國家，擁有約79.8萬間客房，總客房數量在全世界的佔比排名前5大，全球會員人數多達9,000萬。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店有多元休閒與健身設施，包括健身房、游泳池、兒戲水池，以及提供水中按摩的SPA水療池。另外力麗觀光將原「日月潭原力館」全面改裝為獨棟式的「RURUZAZA魯魯札札咖啡親子館」，除提供溫德姆溫泉酒店客人使用，也對外開放接待親子家庭客人，是日月潭在地最大室內，結合餐飲及親子樂園的主題休閒中心。

餐飲方面，飯店設有「邵」中餐廳、「饗沐」全日餐廳，邵中餐廳內邵族文化繽紛自由的空間設計，廚藝精湛的主廚團隊，以粵菜為本、在地食材為體，創意粵菜料理為本餐廳最大特色，也是主廚特別提供給客人的驚喜；饗沐全日餐廳則主推亞洲及歐陸特色主題料理，早餐特別以早午餐形式供應，讓來渡假的旅客能睡飽飽、又能吃得輕鬆愜意。

另有「月影」大廳酒吧、運動吧和位在頂樓的空中花園酒吧等3間酒吧，供應各種酒水飲料、咖啡、高檔茶品及下午茶點。可容納近400人的宴會廳群，專業化的宴會服務團隊，無論盛宴酒會、大型商務會議、新人舉辦婚宴等，都能提供多樣且個性化的尊榮服務。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店總經理芮懷民表示，「溫德姆集團服務文化 信賴我」，是從籌備期初至今，深植在每位同仁心中的服務DNA。為確保服務品質，會視服務量能逐步開放服務場域，希望藉由試營運啟動，讓酒店軟硬體精煉得更加完善，以獲得顧客全心的信賴，並擁有超乎預期的愉快旅程。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。記者游智文／攝影
日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。記者游智文／攝影
日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。記者游智文／攝影
日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。記者游智文／攝影

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