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新竹台南中古屋房價暴衝 40年老屋5年漲8成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

近幾年因全球資金潮、台灣經濟表現傑出，導致中南部房價高漲，而且不只是新屋單價飆高，就連中古屋房價也全面被帶動。

永慶房產集團統計近5年七都各屋齡帶的房價漲幅，雙北地區的房價漲幅相對緩和，但是桃園以南的各大都會區，幾乎都有3成左右的房價漲幅。

其中新竹縣市漲幅最為猛烈，屋齡30年以下的房價漲幅全面突破6成，屋齡10年以下和10-20年房屋的漲幅更來到驚人的66%和86%，名列七都之最。屋齡30-40年者，也有高達52%的漲幅。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新竹縣市因科學園區產業發展蓬勃，大量就業人口和高收入科技新貴遷入，帶動大量住居需求；再加上新竹房屋供給量比起其餘六都相對較少，也導致中古屋房價全面上漲。

細看新竹縣市2023年各屋齡帶的平均單價，已全數突破2字頭，而屋齡10-20年的房屋單價，5年後幾乎也已直逼屋齡10年以下的新古屋水準。

另外，台南市中古屋也出現6成以上的房價漲幅。台南屋齡10年以下和10-20年的房屋單價漲幅分別為55%和61%，兩者皆列七都第二，僅次新竹。

而屋齡20-30年的房價漲幅高居65%，屋齡30-40年者更飆上80%，漲幅位居七都第一。

陳金萍表示，台南房市同樣因南科發展亮眼，帶動區域房市熱絡；再加上台南舊市區擁有豐富觀光資源，也抬升當地房價，使台南的老屋新屋全面起漲，就連屋齡40年以上的房屋，也都出現超過4成的漲幅。

陳金萍指出，新竹、台南兩地房價漲幅最為劇烈，除了受到科技園區發展帶動，住宅需求大增之外，再加上在地房市供給量趕不上需求、以及過去房價基期較低的原因，使得中古屋、老宅房價飆出明顯漲幅。

陳金萍提醒，隨著全球景氣下修，台灣經濟表現趨於保守，近期房市也隨之降溫，再考慮未來數年將有大量新成屋進入市場，未來新竹、台南等地的中古屋房價是否還能再創高，民眾應審慎、保守看待。

房市示意圖／永慶房產集團提供
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資料來源／永慶房產集團
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