淡北道路決標淡海房價要飆了？專家搖頭：還有1硬傷

淡水人期待許久的「淡北道路」工程上月25日決標，預計2029年完工。消息傳出，不少在地業者表示，淡海房價漲定了，要飆了。不過元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，淡海房市有兩大硬傷，一是交通，一是供給量大，交通雖可望解決，但供給量問題仍在，民眾進場買房仍要審慎，不宜追價。

陳傑鳴表示，淡海新市鎮除了冬天濕冷外，上下班交通阻塞，加上重劃土地遼闊、建案供給量大，近年房價漲勢明顯落後其他新北行政區。

觀察內政部資訊可發現，2019年第一季至今年第一季，新北房價漲了23%，其中鶯歌上漲58%，逼近六成，其他地區也多有三到四成漲幅。

但淡水雖有捷運、輕軌、有大型影城、房價也僅2字頭，近五年僅上漲19%，只落後新北整體房價漲幅，也在29個行政區中，漲幅排名第15名，落在中後半段。

陳傑鳴表示，淡水或淡海新市鎮雖有捷運，但搭乘捷運到台北車站時間要花費40分鐘左右，到市中心各大辦公商圈，時間還要更久，上下班通勤時間並不短，加上淡水主要聯外道路車流量大、車道容量不足，尖峰時段塞爆是很多在北市工作淡水人的噩夢，不僅影響民眾出行與更影響購屋者的入住意願，也成為近年淡水房市發展最大硬傷。

他表示，近年政府為了改善淡水的交通問題，規劃了淡海輕軌、淡北道路、淡江大橋等許多交通建設。目前淡海輕軌的綠山線、藍海線已經陸續通車，淡江大橋主體也預計在2025年完工，區域的交通壓力正逐漸緩解。

這次最重要打通淡水交任督二脈，聯通台北市的淡北道路，歷經波折，終於決標，對於淡水房市確實會有所助益。

不過，近年營建成本高漲，加上缺工問題始終存在，未來淡水的重大交通建設是否能如期完工仍有待觀察，看好淡水房市發展想進場民眾仍需多留心工程進度狀況，以免過早進場或投資，要等很久才有機會交通改善與投資回收。

此外，目前房市因為升息、政府打炒房等利空，交易量能明顯較過去幾年萎縮，房價支撐力道有轉弱跡象，淡水一直以來供給量不小，賣壓都有偏重的狀況，此時買房如果追逐議題追高，風險不小。