台灣美食展今開幕 8月4日至8月7日在台北世貿一館展出

2023台灣美食展今(4)日於台北世貿一館澎派開幕！行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、交通部長王國材、日本交流協會泉裕泰代表、駐臺北韓國代表部李殷鎬代表及聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、史瓦帝尼王國等邦交國大使及各界貴賓蒞臨台灣美食展開幕典禮，展現台灣美食跨越文化的超強凝聚力。

主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，台灣美食展不只是一個市集或銷售展，這個展是從食材、食器、食藝到食育、缺一不可的美食品牌與平台。協會致力於擦亮並推廣台灣美食的招牌，感謝參展位用心策展，將持續努力讓台灣美食發光發熱，成為吸引國際旅客不可或缺的元素。

陳建仁表示，美食是台灣吸引國際旅客最生動的名片，透過美食不僅能展現台灣的文化價值，也能傳達台灣人款待客人的真誠與美好。感謝各部會和業者們以行動力挺美食展；台灣觀光協會用心籌備推出豐富亮點，帶來各地特色交織出的冠軍好滋味，打造享受美食的幸福時光。邀請國人同胞在接下來的四天一起進場感受台灣美食的魅力，相信大家一定都能滿載而歸。

林佳龍表示，美食是國內外旅客體驗「台灣味」最簡單的方式。台灣是科技島也可以是觀光島，台灣出色防疫表現、半導體產業，讓世界看見台灣，科技可以創新，但只有觀光旅遊的體驗可以讓大家愛上台灣，疫後觀光的新商機，需要中央、地方一同攜手串連食、宿、遊、購、行，提升服務品質與價值，讓世界旅客愛上台灣。

王國材表示，今年觀光局規劃「台灣好風WAY」主題館透過美食結合遊程，選出全台各區最受歡迎的20道風味菜，並邀請專業廚師在現場示範烹調及提供試吃，大家可到各主題展區欣賞精湛廚藝、品嚐來自全台各地的美食佳餚。更希望國內外旅客透過美食結合遊程，實地去台灣各地旅遊，有更多的美食在當地等著大家。

葉菊蘭與貴賓也至各館區體驗各式美食活動，其中「藝鳴驚人」食材藝術展區，國際蔬果雕刻大師高世達以「魚躍龍門化神龍」作品，祝賀台灣美食展展出順利。文化部由米其林星級餐廳Embers -郭庭瑋主廚邀請所有長官品嚐-「米的閩南味-小米荖」帶來台灣米的創味之生。財政部莊翠雲部長及國庫署蕭家旗署長於財政部「瓊漿玉露館」中，和貴賓一起調「日安陽光」調酒，以高粱酒為基底，融合火龍果和鳳梨於一杯，展現出台灣多元共生的一面。

甫升格的農業部也在美食展展現臺灣農業的豐盛食力，邀請四位名廚攜手12家田媽媽農村隱藏版美食連續四天帶來「時光記憶小辦桌」，4日由Sinasera 24主廚楊柏偉領銜推出幸福套餐，貴賓也在現場為鬼頭刀滷肉飯淋上醬汁，品嚐來自台東的山海饗宴。客委會則與達美樂攜手推出「客家小炒」、「梅干扣肉」口味披薩，美食展中可以搶先品嚐，楊長鎮主委也於現場與貴賓共同動手試做客家料理。嘉義縣政府帶來獲獎無數的嘉義三冠王-阿里山鄒築園咖啡、林家冠軍烏魚子以及林園製茶。嘉義縣長翁章梁更親自介紹阿里山咖啡，與「咖啡王子」方政倫一同邀請葉會長、林秘書長及王部長於現場手沖咖啡，品味世界冠軍的台灣精品咖啡。

台灣美食展8月4日至8月7日在台北世貿一館展出，集結全台各地冠軍美食、米其林、必比登、500碗推薦名單，還有大師廚藝秀、異國美食、超值餐券、金牌伴手禮等精彩內容，邀大家一起來品味、享受台灣美食的無限魅力。