漢來美食推月餅 目標全台五星飯店冠軍

漢來美食（1268）3日推出3款中秋禮盒，預計帶進近6,000萬元的營收，年成長率為3.4%，目標全台五星飯店月餅銷售冠軍。

漢來美食副總吳若寧表示，搶攻中秋送禮商機，除了推出經典的漢來情月中秋月餅禮盒之外，還有為了迎接10月台北漢來飯店開幕所推出的西式點心-好運禮盒，總計銷售目標可達6.1萬盒，有信心奪下全台五星飯店月餅銷售冠軍。

其中最受到企業送禮與消費者青睞的漢來情月中秋禮盒：「典藏禮盒」與「風雅禮盒」，今年以「花予」為名，以仿漆器盒手繪出蝴蝶蘭、鬱金香兩款手繪花為主體，蘊含寧靜和諧、富貴吉祥美意，盒身採莫蘭迪跳色設計，簡約淡雅亦不失節慶氛圍，別出心裁的設計更有每年都購入的忠誠消費者，將外盒留作盛物和收納之用，賦予禮盒不同的用途，兼具環保意義。

除了外盒設計別出心裁，漢來主廚年年在口味研發上都下足功夫！在全球原物料成本居高不下的態勢中，漢來情月禮盒仍維持去年同等售價，大盒6入裝定價1,880元；小盒8入裝定價1,380元，價格維持不變、品質更上層樓，均使用進口高檔食材以及台灣在地高品質原料，提供顧客一如既往的奢華享受。