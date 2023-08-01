富邦媒 Q2 直播觀看人數飆13倍 擘劃「直播電商」新藍圖

富邦媒（8454）擘劃「直播電商」新藍圖，開創國內標竿式官方直播頻道「momo官方主題直播間」，9月起每日五檔主題直播「同步」且「不斷播」帶給消費者兼具育樂與消費的內容直播，也為直播主提供新舞台，以及專業團隊與硬體等備援。富邦媒表示，第2季momo直播觀看人數年增高達13倍，有購會員亦成長近40%，今年將再打造標竿式官方主題直播，將是全新成長曲線。

富邦媒看好直播商機，將啟動「嘿！直播主徵的就是你」2023年甄選計畫，廣招新血加入momo專案直播主團隊，並祭出近10萬總獎金及72hr專業培訓課程，期許新世代直播主的加入為直播電商挹注新動能。

momo表示，優質的直播內容可填滿消費者的零碎時間，自2016年雙11購物節跨入網路直播，首創電視購物節目LIVE及網路購物線上直播跨屏串聯的模式，短短90分鐘節目觀看總人次突破百萬人。2019年正式推出「全天候直播節目」，週間每日提供逾12小時直播節目，並持續豐富類別橫跨社會公益、藝術文化、運動領域、政府合作、外景直擊等，升級創造「高質量」內容直播，同時借重科技備援升級直播消費體驗。在多元豐富的節目與快速下單服務、即時互動遊戲的助攻下，成功有效帶動觀看人次與有購會員。

momo重新揉合電視購物獨特銷售DNA、高規格節目內容製作團隊、專業硬體設備資源、穩定優質的商品把關等利基，開創國內電商「官方主題直播間」運營模式，有別於以往各主題輪播的形式，全新五大官方主題鎖定為美妝、保健、服飾及兩間綜合頻道，將於9月起每日早上9點至晚上11點同步LIVE不斷播，並安排直播主於固定的專屬時段上播，讓消費者能隨時且迅速收看感興趣的主題與直播主；同時為直播主帶來穩定的人流、金流、商流，以及長期發展人設的舞台，營造相輔相成的正向循環。

momo「嘿！直播主徵的就是你」甄選於即日起至8月31日受理報名，廣邀口條清晰、愛好表演、互動大方、臨場反應佳，或具備主持或直播經驗的人才參與。報名者經初選履歷、影片審核(30秒YouTube直立拍攝個人影片，內容不拘)，及線上面試後；複選將進行momo購物網「人氣票選」，以投票數作為晉級決選依據；最終決選將透過「網路直播銷售」實戰遴選出優秀的新生代直播主，錄取者將獲得72hr專業培訓課程及簽訂直播工作合約，並頒發獎金予前三名直播主。