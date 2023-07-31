生涯最高建築作品 隈研吾來台揭台中Kuma Tower面紗

國際建築大師隈研吾近日來台，與聯聚創辦人江韋侖暢談地標級新作「聯聚中維大廈 Kuma Tower」的規劃，現場吸引數百人，也是建築師、且是東京女子大學校長的隈研吾夫人，也從日本遠道而來，參與此次盛會。

隈研吾表示，這是他第一次和聯聚建設合作，Kuma Tower是他最高的一個作品，且是以他的姓氏命名，「所以我非常的看重他，也非常的期待。」在活動中更準備了豐富的圖面資料，和大家分享新作的籌備想法。

隈研吾表示，與聯聚建設創辦人江韋侖合作，讓他印象最深刻的就是，江是一位非常熱愛藝術收藏的人，這點讓他在開始合作前即感到相當安心，因為建築也是藝術創作的一種，「我們常常會有一些，對於江先生收藏的交流，討論時產生意想不到的火花，我也因此也受到了感動，覺得那我們更要全力的去創造出一個藝術品。」

聯聚創辦人江韋侖表示，在他房間的床頭有10本書，其中有4本是隈研吾先生的設計。這個案子前後大概有4年時間都在討論圖面，包括動線、材料的可能性。「我也實地走訪隈先生世界各地的作品，包括蘇格蘭的V & A博物館，前兩週也帶領20人團隊，參訪隈先生在日本的建築作品。」

隈研吾表示，他對於業主全程參與感到非常驚訝，「江先生真的是一個非常熱愛設計的人，因此對每一個設計的細節都全程參與，這部分對我們來說是很有趣的經驗，同時也是非常大的挑戰。」

「我很注重建築物是否適合這個基地、當地的風土，而不是一個外來者的姿態，為了要能夠讓這棟超高層建築能與周遭環境融合，並讓高低樓層設計連貫，我們花費許多心思，就是希望能夠找到與基地最和諧的設計方式。」

隈研吾說，雖然基地位於台中市中心，距離歌劇院、市政府很近，但樹木很多，給人綠意盎然的感覺。因此在設計聯聚中維大廈的時候，即規劃在超高層大樓上延續自然有機的感覺，讓一樓公園的綠意往上垂直延伸。

他並特別指出，一般商辦大廈，低樓層因為有商業設施的進駐，所以高、低樓層的設計會有分離感，但這次特別希望能將自然的意象能貫穿整棟建築，並透過曲線式的屋簷元素，讓中維大廈在不同角度、面向都有不一樣的風貌。

針對造型特別的簷板設計，隈研吾先生也進一步解釋，在東京奧運主場館也有使用到這樣的元素，考慮到亞洲國家的日照強烈，可以調節光影，屋簷能夠有效達到調節氣溫、節能減碳的效果，不只具備美觀性，也有機能性。

此外，屋簷採用木頭質感的設計，加上扭轉的曲線巧思，讓整體線條柔和許多，突破一般商辦大廈僵硬的玻璃盒子的印象，這個屋簷的靈感，來自於古老的寺廟建築，遠觀和抬頭近看，皆有不同的驚喜。

江韋侖表示，聯聚中維大廈前，會有一棟暱稱為小Kuma的四層樓商場規劃，將打造為一處具美感特色的獨特空間，尤其這棟小商場周邊，即為24小時不打烊的綠地公園，1500坪寬闊的空間將提供行人們絕佳的散步地點，相信將為台中帶來全新的休憩所在。

這次與談會也特別開放了現場來賓提問，有位來賓聽聞隈研吾喜歡小動物，提問對於聯聚中維大廈可以用什麼動物形容？隈研吾表示，Kuma日文與熊是同義詞，所以認為「熊」是很不錯的代表動物。江韋侖則幽默回應，未來落成後可以在中維公園內設置「有熊出沒」的告示牌，現場此起彼落笑聲不斷。

隈研吾表示「聯聚中維大廈 Kuma Tower」將是生涯中最高的建築作品，如何將以人為本、融入地方文化及自然生態這些理念，實踐於這座高樓建築，是未來最重要的環節。他期許 Kuma Tower 未來可以讓人對台中印象耳目一新，在這塊地段、條件都一等一的基地上，期盼透過 Kuma Tower 讓更多人愛上台中。