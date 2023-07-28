搶攻年成長6%眼藥市場 東生華引進全新乾眼症鼻噴劑

搶攻年成長達6%的眼科用藥市場，東生華（8432）引進全新機轉與新途徑乾眼症鼻噴劑Tyrvaya。總經理楊思源表示，目前還有15個眼科相關的專案正在積極討論中，未來將會有更多產品加入。

東生華原以心血管與腸胃道為主要產品，楊思源表示，這些產品的使用族群多為高齡長者，而眼科常見的疾病包含乾眼症、白內障與青光眼，這些眼科疾病的族群也是高齡長者為主。因此，決定進一步擴展公司產品範圍，投入到全新的科別領域－眼科，以建構高齡長者更全面的產品服務。

楊思源指出，近年在授權准入、加速整合性臨床治療的表現上，東華生的成績相當優秀，此外也持續關注國際研發趨勢。從IQVIA Pipeline Intelligence發現，眼科與耳科的研發數量，自從2017年開始以年均複合成長率（CAGR）20.7%成長，當然，除了首發的乾眼症鼻噴劑以外，目前還有15個眼科相關的專案正在積極討論中，未來將會有更多產品加入。

Tyrvaya是由美國Oyster Point Pharma開發的乾眼症鼻噴劑。在2021年獲得美國FDA批准。對於治療乾眼症是屬於新機轉、新給藥途徑的處方藥，是第一個用於治療乾眼症的鼻腔噴霧劑且不含防腐劑，透過內部刺激天然淚膜分泌，幫助自行產生更多自然的淚液，適用於輕度至重度患者。

根據研究表示，有940名乾眼症患者使用Tyrvaya後，平均增加了天然淚膜的產生。臨床試驗結果顯示，在使用2週期間，患者的乾眼症症狀和癥兆有明顯改善。

據目前所知，同為乾眼症治療以鼻噴劑為給藥途徑的治療產品，全球僅有Tyrvaya，因此若以給藥途徑而言，短期內都不會有競爭產品。而其他常見的乾眼症產品就是人工淚液，但屬於暫時性地提供潤滑和舒緩乾眼症的不適感，無法治療乾眼症的根本原因，也無法提升病患的生活品質。

作為一家具有多年經驗和卓越創新能力的製藥公司，東華生也同時關注產品的國際市場規模，根據IQVIA Forecast Link數據顯示，眼科用藥市場規模，2017-2022以年均複合成長率5%成長，2022-2027預期以年均複合成長率6%成長，於2027年達到33億美元。這一策略性舉措將為東生華開啟一個全新的章節，為我們的客戶和合作夥伴提供更多價值和機會。