全台熱門大學租金曝光 這學校周邊套房投報率5.5％最高

少子化蔓延，不少大專院校面臨退場，就連包租公也開始擔心套房租不出去，《591實價登錄》根據教育部資料，挑選全台前10所學生人數最多的大學(排除併校、有分校之大專院校)，並統計周邊套房投資報酬率，其中，全台學生人數最多的大學前三名皆位於雙北，又以淡江大學最多，若以投報率來看，則為中部學校表現最亮眼，又以東海大學投報率5.5%奪冠。

全台學生人數最多的大學有半數位於北部地區，依序為淡江大學、中國文化大學、輔仁大學、國立台灣大學與中原大學。

學生人數最多的淡江大學，今年上半年周邊套房總價約300萬元，包括「淡大財庫」、「巧克力花園」等社區，都是交易熱絡的套房社區，不過因租屋選擇多且以學生為主，因此平均月租金僅6800元；反觀學生人數居次的中國文化大學，由於學校位於陽明山上，出租供給少且住宿需求高，套房平均月租金一舉突破萬元。

第三名為新北新莊的輔仁大學，周邊套房交易多集中在「東村Aone」社區，該社區為區域少有10年內大樓，且套房坪數大，一口氣拉抬周邊套房房價與租金行情，投報率約2.2%，僅贏過國立台灣大學。

國立台灣大學為此次榜上套房單、總價、平均月租金最高的學校，今年上半年周邊套房單價突破百萬元，總價方面超過千萬元，平均月租金則來到1萬6000元，但即便租金高昂，投報率表現仍敬陪末座。

桃園中壢區的中原大學，今年上半年周邊套房單價與總價皆是北部學校中最親民的，然而租金方面由於周邊還有健行科技大學與中壢工業區就業人口支撐，租屋需求強勁，平均月租金可達8000元，投報率約4%，為北部學校中表現最出色的大學。

中部地區則有三所大學上榜，也是榜上投報率表現最好的學校，分別為逢甲大學、東海大學與朝陽科技大學，首先學生人數第四名的逢甲大學位於台中西屯區，學校位處精華地段，租客除了學生之外，還有七期市政府周邊上班族，因此套房租金懸殊，推升平均租金整體表現，投報率換算下來達4.4%，相對北部學校高出不少。

西屯區的東海大學，則是投報率最高的學校，今年上半年周邊套房總價不到200萬元，不過月租金卻高達8000元，投報率達5.5%，受惠於東海大學周邊就業機會發達，包括中科新貴以及榮總與澄清醫院醫護人員等高薪族群。

投報率緊追在後的就是位於台中霧峰的朝陽科技大學，該校套房租金約6300元，不過因為房價為榜上最便宜，因此投報率高達5.2%，位居第二。