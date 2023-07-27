勤業眾信：善用舉報機制實現誠信透明的企業目標

勤業眾信聯合會計師事務今（27）舉辦「吹哨者的劍與盾，善用舉報機制實現誠信透明的企業目標」研討會，並發布《2023年亞太地區舉報機制調查》報告，內容指出，多數企業及組織雖有設置舉報機制且作為高度優先事項，但有六成的組織或企業未確認舉報機制是否有效運作，或是僅用收到案件數量作為衡量依據，並認為舉報機制最大的挑戰在於其獨立性，舉報案件可能未受到妥善調查，而舉報者也會因害怕遭受報復而卻步。

舉報機制作為偵測企業舞弊等不誠信行為的首要發現管道，而健全的舉報機制需要良好的揭弊者保護環境與有效的調查，讓吹哨者能勇於發聲，確保舞弊或不當行為被確實揪出。然而，如何建立值得信賴的舉報機制，並落實誠信經營目標為企業及組織相當重要的課題。勤業眾信分享企業及組織如何善用數位科技強化舉報管道，協助企業及組織強化誠信經營並及早發現問題。

善用第三方舉報平台 確保舉報機制之獨立性與提高調查可信度

勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務副總經理潘麗如表示，根據《2023年亞太地區舉報機制調查》結果，在商業模式及工作型態的變遷下，舉報機制成為亞太地區企業或組織高度關注的優先事項與責任。隨著機制的目的及範圍需求不斷地擴大，包含：對舉報機制獨立性的不信任、害怕遭到報復、員工對舉報機制欠缺認知、未有適當機制衡量舉報機制有效性等困難也因此增加。而第三方舉報平台的特點，能協助企業與組織面對挑戰，譬如提供匿名性的保護，避免利益衝突的發生，也提供企業或組織較有效率的案件管理工具，能更有效地評估效益，將舉報機制的功效發揮到最大。

人權至上 企業務必加強自身之誠信與保護吹哨者

陽明交通大學特聘教授暨金融監理與公司治理研究中心主任教授林志潔表示，大型跨國際企業的崛起，讓企業的誠信經營與永續發展成為當今台灣與國際間相當重視的議題，要落實誠信經營，公司治理的強化以及對人權的重視係為不可或缺的要素。為達到永續發展的目標，肩負起企業社會責任、充分揭露ESG資訊及創造公平和包容性(DEI)，亦為企業的重要責任。從聯合國工商企業與人權指導原則探討對人權的尊重，企業應公開承諾尊重人權，並納入企業制度中，同時，也應設置管道提供有效救濟，透過與利害關係人的對話，發覺潛在問題並及時處理。

台灣揭弊者保護法尚在催生中，除了草案應逐步力求完善，也透過草案以外的吹哨者保護相關法規來突破困境。鑒於良好的吹哨者保護環境能促使企業建立透明的職場環境，企業應以行動展現對誠信經營與人權之重視、落實企業永續經營，提升台灣在國際上的競爭力及能見度。

善盡防範貪腐及風險調查 展現企業對抗舞弊風險的決心

義展法律事務所所長、前台灣高等檢察署金融專股檢察官林宗志表示，企業誠信經營的形象將影響其在市場上的競爭力，要落實誠信經營，企業在防範貪腐、資產掏空、內線交易等其他舞弊風險的決心為重要的表彰之一。為了打造公平健康的經濟環境，企業反貪腐逐漸在國際間成為重要的發展重點，各國陸續也推出規範公部門與私部門的反貪腐及賄賂相關法令，而台灣過去經歷許多重大的企業貪腐與賄賂案件，也正在研擬能夠有效打擊企業貪腐的相關法令。企業要如何防範貪腐或其他舞弊，透過舉報者的吹哨為有效的首要管道，在發現潛在貪腐或其他舞弊的舉報後，企業應有策略且確實地執行調查，以確認舞弊手法及損害範圍，供企業擬定適當的因應措施，建構有效的防弊機制，形塑企業誠信文化。

要讓舉報機制充分發揮效用 妥善的案件調查程序不可少

勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務執行副總經理楊怡芳表示，企業或組織除了建立獨立、值得信任的舉報管道之外，針對收到舉報後的通報、調查程序，亦須要事先規畫與建立標準程序，以利及時做出適當的處置與回應。妥善的舉報處理調查程序，包含：舉報案件受理、評估、通報、調查、結案等階段，需在過程中維持保密性及獨立性，透過適當方法（如：證據保全或數位鑑識等）蒐集資訊並進行分析，在調查過程中根據所發現事實及證據，用以評估損害範圍、釐清內部控制缺失、是否採取法律行動等，讓舉報所發現的潛在不法行為獲得適切的處置。