台中捷運18站點 「烏日站」兩年漲幅34.1%最兇猛

據實價登錄資料，台中捷運通車兩年來、18站房價出現不小漲幅，其中「烏日站」漲幅最多，高達34.1%，「文心森林公園站」漲幅也達30.4%，兩站居漲幅冠亞軍；而漲勢前10名中，「北屯區」則是有四站入榜，成為台中捷運通車後受惠最大行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，交通是民眾在購屋時會優先考慮的因素之一，尤其捷運站班次、行車時間固定，對通勤族而言更是一大福音，因此與捷運站的距離也成為影響房價的原因之一。

台中捷運綠線是中台灣第一條捷運，路線行經北屯區、北區、西屯區、南屯區、南區、烏日區等多個重要的行政區。在密集的捷運班次運行下，大幅縮短民眾通勤時間，沿線經過多處大型公園、賣場、美食街與商圈，軌道經濟效益帶動地方發展。

陳金萍表示，盤點2021年與2023年台中捷運18個站點周邊住宅房價，篩選出房價漲幅前十名，「烏日站」漲幅34.1%居冠，2021年平均單價為每坪21.1萬元，至2023年單價上漲至每坪28.3萬元，漲幅相當明顯。其次則是「文心公園站」，由每坪27.6萬元漲至36.0萬元，漲幅30.4%，「舊社站」則以漲幅29.4%位居第三位。

陳金萍指出，北屯區一直是台中市的核心區域，人口數也居台中市之首，因此台中捷運沿線有許多站點經過該行政區。

根據實價登錄資料盤點漲幅前十名站點，北屯區就佔了4個席次，受惠最大。

陳金萍指出，其中，北屯區漲幅前2名分別為「舊社站」、「文心崇德站」，漲幅分別為29.4%與19.3%。「舊社站」周邊不但有單元十二長春重劃區和十期軍功水景重劃區，使當地新成屋比例提高，還有慈濟醫院和學校等，生活機能十分便利，吸引不少有小孩的小家庭購屋。

而「文心崇德站」為職棒中信兄弟的主題車站。當地有許多大型連鎖餐廳進駐，可滿足各項生活所需，加上學校林立，可說是北屯區機能最好的站點，吸引不少小資族群、首購族和新婚夫妻等購屋族群進駐。