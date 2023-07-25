快訊

有錢就是任性！他有推特「X」帳號喊價3000萬 馬斯克來這招讓他GG了

下雨沒帶傘甭擔心！北捷8月底推「共享雨傘」 當日上限租借費39元

江宏傑婚變走錯哪一步？網一面倒喊：後座衛生紙

台泰兩國生技產業結盟 簽署合作備忘錄開創新局

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

「臺泰生技商洽暨合作備忘錄簽署儀式」今（25）日在臺南市生展生物科技公司舉行，由台灣生技產業聯盟理事長陳威仁，與泰國工業聯合總會生物科技產業集團主席Dr. Channarong代表簽署。臺南市政府經濟發展局主任秘書王俊博及多名生技界領袖，共同見證歷史性的一刻。該備忘錄之簽署，為臺灣與泰國生物技術合作，開啟嶄新的一頁。

臺南市政府表示，後疫情時代生技醫療產業成為全球關注焦點之一，臺南市在全國產業中擁有六大新興產業之一的生物科技，並佔據著極為重要的地位。臺南市透過專家顧問輔導之發展策略，給予實質的協助，同時透過「台灣生技產業聯盟」旗下完整的生物產業鏈，主動開發輔導廠商，如：研發計畫輔導、國內外媒合交流會、技術移轉…等服務內容，以艦隊方式帶領業者們向國內外市場突圍。

陳威仁說明，這份合作備忘錄的簽定，是台灣生技產業聯盟在國際交流上重要的里程碑，顯示聯盟與國際接軌的服務表現。過去數年來，聯盟持續帶領會員組團參加海外展會活動，推動產業生態系之國際鏈結，前進中國大陸、馬來西亞、新加坡及泰國等市場，搭建國內與國際商機平台，此優秀的服務表現，深獲市政府及聯盟會員廠商及相關團體的肯定，加上聯盟會員李文乾教授的奔走努力，促成這項合作備忘錄的簽定，為臺泰生技交流，開啟新的扉頁。李文乾教授為亞洲生物技術聯盟（AFOB）前任理事長，長期致力於推動產業與學界的合作以及台泰生技產業交流。

陳威仁進一步表示，備忘錄重要合作事項包括：雙方在生物技術產業資訊分享、產品技術研發，臺灣及泰國市場開發等支持服務。期望透過合作備忘錄之簽署，臺泰雙方在生技產業的合作，在平等互惠的基礎上，就產業、投資及技術合作等領域建立合作關係，有助提升雙方生技產業的交流，增進雙方產業發展。

生技產業 泰國 生物科 台南

延伸閱讀

飯店控看過來！「京都ASAI四条旅店」開箱 和風日常、泰式味蕾質感呈現

PCB業東南亞設廠 加速

遊客注意！泰國驚現新型騙錢騙局專向華人下手 居民親教1招拆解

「4千年一遇美女」只能排第6！泰國票選「中國最美女星TOP10」　冠軍神顏統一大眾審美

相關新聞

電動巴士續航不足、到站還不能充電？客運龍頭指2問題「氫能巴士是唯一解方」

「氫能巴士續航力比電動車好，我不用整天提心吊膽盯著巴士剩多少電，而且，加氫的速度跟加油差不多，10分鐘以內搞定，不用等好幾個小時。」

雲豹案判決重擊、中興電吞兩根跌停！林敏雄48小時火線力挺中興電內幕

雲豹裝甲車弊案在7月18日二審宣判，中興電工將被沒收20多億元不法所得，導致股價連吞兩根跌停，但在48小時後，全聯林敏雄出手相挺，能否讓中興電工迅速重整旗鼓？

燦坤、小七都找它！舊手機回收生意如何成年營收4億「台灣3C回收王」？

舊手機與筆電，你都怎麼處理？現在有愈來愈多人賣手機再去換新機，粗估台灣人閒置的二手手機數量高達1千萬支之多，也讓二手3C交易市場異軍突起。

航空客運、零組件 利多爆發

疫情解封過後，出國旅遊需求大增，全球航空客運市場持續復甦，隨著各大航空公司加大新機採購力道，也帶動航太零組件業者接單動能強勁。

上半年房屋交易量 5年新低

內政部公布上半年全國買賣移轉棟數共約十三點八萬棟，與去年上半年相比，減少約百分之十八，創五年新低，且超過八成的縣市均低於...

疫後旅遊復甦帶動上半年獲利創新高 旅天下7月底登錄興櫃

雄獅旗下旅天下聯合國際旅行7月31日將登錄興櫃，為疫後第一間興櫃的旅行社。旅天下總經理李嘉寅表示，旅天下以同業加盟擴大經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦