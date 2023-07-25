台泰兩國生技產業結盟 簽署合作備忘錄開創新局

「臺泰生技商洽暨合作備忘錄簽署儀式」今（25）日在臺南市生展生物科技公司舉行，由台灣生技產業聯盟理事長陳威仁，與泰國工業聯合總會生物科技產業集團主席Dr. Channarong代表簽署。臺南市政府經濟發展局主任秘書王俊博及多名生技界領袖，共同見證歷史性的一刻。該備忘錄之簽署，為臺灣與泰國生物技術合作，開啟嶄新的一頁。

臺南市政府表示，後疫情時代生技醫療產業成為全球關注焦點之一，臺南市在全國產業中擁有六大新興產業之一的生物科技，並佔據著極為重要的地位。臺南市透過專家顧問輔導之發展策略，給予實質的協助，同時透過「台灣生技產業聯盟」旗下完整的生物產業鏈，主動開發輔導廠商，如：研發計畫輔導、國內外媒合交流會、技術移轉…等服務內容，以艦隊方式帶領業者們向國內外市場突圍。

陳威仁說明，這份合作備忘錄的簽定，是台灣生技產業聯盟在國際交流上重要的里程碑，顯示聯盟與國際接軌的服務表現。過去數年來，聯盟持續帶領會員組團參加海外展會活動，推動產業生態系之國際鏈結，前進中國大陸、馬來西亞、新加坡及泰國等市場，搭建國內與國際商機平台，此優秀的服務表現，深獲市政府及聯盟會員廠商及相關團體的肯定，加上聯盟會員李文乾教授的奔走努力，促成這項合作備忘錄的簽定，為臺泰生技交流，開啟新的扉頁。李文乾教授為亞洲生物技術聯盟（AFOB）前任理事長，長期致力於推動產業與學界的合作以及台泰生技產業交流。

陳威仁進一步表示，備忘錄重要合作事項包括：雙方在生物技術產業資訊分享、產品技術研發，臺灣及泰國市場開發等支持服務。期望透過合作備忘錄之簽署，臺泰雙方在生技產業的合作，在平等互惠的基礎上，就產業、投資及技術合作等領域建立合作關係，有助提升雙方生技產業的交流，增進雙方產業發展。