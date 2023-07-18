台灣大總座林之晨自掏腰包贊助大學生100萬 只因21歲的一件事

AppWorks董事長暨合夥人林之晨自創業起家，並於2019年以台灣電信業最年輕總經理之姿進入台灣大哥大（3045）集團。日前林之晨接受鄭偉柏主持MOMOTV綜合台節目《TALK一杯》專訪，分享接下台灣大哥大總經理的心路歷程，自爆被說老了10歲，更提起自掏腰包100萬贊助大學生，背後原因是21歲那件事。

擔任台灣大哥大總經理以來，林之晨每年都會寫CEO心得，從一年級寫起，今年已邁向四年級，林之晨笑稱：「最大感觸就是大家都說我好像老了 10 歲。」並表示在新創界時，可能到41歲大家都還覺得很年輕，但進入台灣大後，因為工作需要，必須讓自己看起來成熟，而面對全新挑戰也給自己很大壓力，所以朋友都說感覺老了10歲。林之晨最大改變在於帶領近萬人的集團轉型升級，過去這四年間，漸漸覺得上手，「知道怎麼樣把這個航空母艦開得更好。」

國際權威性財經媒體《Institutional Investor機構投資人》日前公布「2023年度亞洲最佳管理團隊」評選結果，台灣大哥大於全亞洲區（不含日本）電信業總評比中，榮獲總排名第一、共有6項指標摘冠，林之晨更拿下年度最大個人獎項「最佳執行長」(The Best CEO)第一名。他表示，台灣大擁有一批素質及能力皆十分優秀的同仁，他初接任總經理時，先聆聽並尊重大家的經驗及專業，再一步步注入創新思維及帶領團隊穩定中開創新局。

被問及大型集團資源豐富，如何打破「榖倉效應」產生集團綜效？他表示，經營者如能不只單看一年的績效或KPI，拉長為10至15年，給予事業單位彼此合作更多的空間及彈性，更具長期視野及全局觀，相信可獲得更好的成效。

林之晨今年2月提出「Jamie's Gap Year Program」，自掏腰包贊助入選的大學生每人新台幣100萬元，且不需歸還，可以在「壯遊年」中探索人生方向、實踐心中理想，起因在林之晨21歲時與學長創業，從此開啟人生嶄新道路。

林之晨自認當初做對了選擇，「如果我當初沒有創業，然後畢業就業的話，我的人生軌跡會跟現在完全不一樣。」因此希望扮演當年「學長」角色，支持年輕人追夢。

此項計畫為林之晨自掏腰包贊助，被問及會執行幾年？他笑說：「做到有一天我經濟沒有辦法負擔為止。」

林之晨今年3月撰寫《林之晨：21 歲前，你必須知道的21 件事》，包括「成績不重要，學會才重要」、「別活在別人定義的成功中」、「你必須真的了解自己」等21點，希望喚起大家對「Jamie's Gap Year Program」的注意，除了請教年輕朋友建議，林之晨字字斟酌，花費兩三個月時間才完成，文章發布後的影響更遠遠超乎預期，僅Facebook 平台即觸及上百萬人，後續更有老師、演講者向同學、聽眾分享此篇文章，甚至也有同學在捷運上巧遇林之晨直接向他道謝，表示文章幫助他了解接下來的人生要做什麼。

談到人生轉捩點，林之晨表示，2007年小孩出生改變一切，「在小孩出生之前，我把自己當成一個快樂地活在這個世界上的個體，比較重視自己開不開心，大兒子出生的那一瞬間，讓我覺得有被雷劈到的感覺。」除了肩負起當爸爸的責任，林之晨開始思考能為社會多做什麼貢獻，希望能讓小孩長大後，在他喜歡的世界上生活著。

更多精彩內容網路版於7/19（三）22:00《TALK一杯》YT頻道上架，電視版於7/19（三）22:30 MOMOTV 75頻道播出。