財經專家最常光顧「這家」早餐店…三點原因曝光！ 期待它的公開發行

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聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
早餐示意圖。記者林琮恩／攝影
早餐示意圖。記者林琮恩／攝影

繼昨天介紹了台灣Buffet的天花板後，今天想要來聊聊相對親民的、我心目中好感度最高的早餐品牌。

Q burger是我週末最常光顧的早餐店，這個牌子有幾個優點：

首先這家老闆走的很前面，點餐app做的非常好，外帶的話會自動測算距離，或在店內座位也可以使用

其次是環境整理的算乾淨、不時有員工在店內巡視維持。另外色彩辨識度高，整體呈現明亮的黃色系，非常符合我的氣質；

再來我雖然不具備什麼咖啡鑑定師的資格，不過幾年下來也在四大超商的調教下，培養出一個足以辨認「咖啡」與「符水」的味蕾。

起碼Qburger的咖啡，我是喝得出來稍微比超商厲害一些。這就與部分早餐店泡出來的「符水」明顯做出區隔了，非常關鍵；

最後是這家早餐店另一項值得激賞的優點，他們更新菜單的頻率極高，幾乎是每個季度都會調整

這就和不少早餐店「一路走來，始終如一」的做法有了差異。非常符合我追求新鮮感的特質。

這裡小小的補充，我們只在食物上追求新鮮感。

我自己觀察，這個品牌近幾年動作越來越積極，依照這種的經營模式，我相信應該很快就會走上公開發行之路。

今天搜一下，果不其然，他們總部已經在尋找推動上市櫃相關人才了。

這應該會是繼麥味登母公司「揚秦」上櫃後，另一檔非常值得期待的早餐概念股。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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