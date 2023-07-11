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搶炎炎夏日飲品商機 統一長銷飲品「茶裏王」推新品

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
茶裏王征戰國際風味絕佳獎，今年已是連續六年橫掃各星級獎項。統一／提供
茶裏王征戰國際風味絕佳獎，今年已是連續六年橫掃各星級獎項。統一／提供

搶炎炎夏日飲品商機，統一（1216）旗下長銷茶飲品牌「茶裏王」，今（11）宣布推出新品「四季春茶」，主打使用100%台灣茶葉，仍以「回甘就像現泡」為賣點，定價為25元；產品包裝亦有嶄新視覺，透明瓶身呈現清澈透亮的茶湯，即日起於7-ELEVEN上市。

四季春為台灣在地獨有茶種，因四季常綠、生生不息而得名。茶裏王四季春茶選用地形得天獨厚的南投松柏嶺春冬茶葉，並經過多道揉捻工序形成球型茶葉，茶韻更柔順，茶湯入喉後會逐漸釋放飽滿茶香，不苦不澀且帶有梔子花般的香氣，帶給人春天的氣息。

製程方面則是使用茶裏王經典的「單細胞生茶萃取技術」，讓新鮮生茶葉自然釋放回甘尾韻，並搭配「低溫萃茶技術」使得茶葉中的甘味物質—胺基酸不被破壞，呈現四季春茶最真實的清香韻味。

茶裏王以「回甘就像現泡」品牌形象深植人心，除了新品四季春茶外，系列產品包含清新回甘的日式無糖綠茶、帶清爽茉莉花香的台式綠茶、輕焙又有蘭花清香的青心烏龍無糖、甜香交融的白毫烏龍、溫雅甘醇的英式紅茶，多元選擇讓民眾從不同濃淡的色澤、不同深淺的焙火、不同層次的口感品飲茶種的底蘊。

此外，茶裏王征戰國際風味絕佳獎，產品口味驚艷專家、通過歐洲頂級名廚及品酒師盲測評鑑，今年已是連續六年橫掃各星級獎項。

統一旗下長銷茶飲品牌「茶裏王」，今（11）宣布推出新品「四季春茶」，主打使用100%台灣茶葉。統一／提供
統一旗下長銷茶飲品牌「茶裏王」，今（11）宣布推出新品「四季春茶」，主打使用100%台灣茶葉。統一／提供

統一集團 茶葉

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