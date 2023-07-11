馬路宅不夯了？靜巷好宅「靜近兼備」成為購屋首選

馬路宅不夯了，靜近兼備的靜巷好宅成為購屋首選。台中市南區工學商圈最新推案「崇恩工學賦」，位於台中高工幽靜巷道中，周邊生活機能完善，又訴求區域少見的37至43坪單純社區靜巷好宅，受到不少自營商、老師、醫生及律師青睞，成為市場指標。

崇恩建設總經理、也是建築師的蕭勝夫指出，隨著噪音問題逐漸受到重視，人們心中所嚮往的已不再是安身於車水馬龍、嘈雜擾攘的馬路邊，而是渴望居住在一個生活便利、卻又幽靜舒心且健康安全的避風港。

世界衛生組織(WHO)2018年10月發布歐洲噪音風險指南指出，噪音越大，人類發生高血壓的風險也會隨之升高，當環境噪音大於40分貝，每增加10分貝，罹患高血壓的風險就會增加約6%。

在這項指南中還建議，公路交通噪音平均值應控制在53分貝以下，而夜間則應在45分貝以下。

蕭勝夫表示，為了追求更好的生活品質，國際頂尖人士越來越重視生活質感與人文素養，曾風靡一時的主幹道馬路宅，已不再是富豪首選。

放眼世界級頂尖的名宅聚落便可發現，隱身於繁華街區巷道中的豪宅林立，包括法國拉德芳斯(La Defense)富人區、日本「一巷宅」與台北市大安區的「名人巷」等，皆因近城與靜巷的「近」與「靜」，成為重視生活機能、私密性與安全性的士紳名流、文人雅士置產首選。

然而，並非所有巷弄內的房子，都稱得上日本的「一巷宅」或「名人巷」。專家指出，靜巷好宅的條件除了遠離大馬路的噪音，與汽機車排放的廢氣外，還要兼備生活機能不失便利，安靜與繁華就在轉身之間隨手可得，才稱得上是都市中優質的靜巷好宅。

因為市郊與鄉鎮皆可提供人們幽靜的居家環境，但生活機能與交通卻不如都市方便；而主幹道的馬路宅雖交通相對方便，但噪音與廢氣卻大大地降低了生活品質。

唯有兼備靜巷與近城的理想的靜巷宅，才能體現大隱於市的歲月靜好，滿足成功人士對生活質感的追求。

繼台北名人巷之後，台中崇恩建設在南區工學商圈打造一處區域少見的51戶37至43坪單純社區的靜巷好宅「崇恩工學賦」。

此案位於南區正核心，卻是身處在面對台中高工的幽靜巷道中，周邊包括復興路商圈、全聯、台中高工、豐富公園等生活機能完善、交通便利。

「崇恩工學賦」規劃地下2層、地上12樓大建築，37至43坪2、3房格局，總戶數51戶，每坪單價39萬至45萬元，總銷約9億元。

蕭勝夫說，崇恩建設團隊藉由豐富的建築規畫經驗發揮巧思，將基地臨路推縮20公尺打造成社區花園，把這超過30年的靜謐老巷弄轉化為安心自在、環境開闊、離塵不離城的南區「一巷宅」。