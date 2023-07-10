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杏一「年中慶」發威 6月營收創同期新高與今年新高紀錄

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

杏一（4175）今（10）日公布6月營收6.67億元，較去年同期成長4.3%，較上月增7.9%，創今年以來營收新高，也創歷年同期新高。杏一表示，7月推出連鎖醫材通路獨家的集點活動「加一點杏福，質感家電印花送」，推出超過90家品牌，合計逾千種商品，消費滿額再送質感家電集點活動，將藉此活動以延續營收成長動能。

杏一上半年營收為35.95億元，即便少了疫情紅利挹注，僅較去年同期下滑1.65%。杏一表示，主要受惠6月年中慶活動以及自有商品、新商品的挹注，相較去年同期有防疫商品熱銷的影響，仍舊逆勢提升業績，預估買氣可望延伸至下半年，刺激營運績效。

杏一進一步說明，對醫療通路而言，營養品、保健食品和醫療器材等才是會員主要需求商品，因此不斷嚴選新品和獨家活動回饋消費者。7月份的主推商品中，以杏一獨家引進韓國原裝進口的「Nucare可倍力營養飲」最有吸引力，同時推廣德國獨家代理的「medi」護具的全系列折扣活動，來衝刺醫材業績。

在失禁護理及皮膚護理部分更有德國與丹麥兩大歐洲高階品牌「安加適」及「Abena」系列產品，作為對會員的推薦選擇。另，瞄準夏季商機，杏一與瑞士高端防曬系列產品「優佳ultrasun」達成獨家代理，期望透過各項健康護理領域的代理商品，來滿足市場需求。

杏一也持續推動自有商品的開發，從會員反饋的需求中，找到消費者的真實需求。目前在已開發23支專屬的「御護」系列保健食品，頗受會員認同；同時有「優護」、「禾護」等日用系列產品。7月推出的「優護潔牙慕斯」也是在集合廣大會員的訊息反饋後，所推出的主打商品，搭配集點活動後，更能享有眾多的超值加價購。

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